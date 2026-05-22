ORLOVI DOBIJAJU OZBILJNO POJAČANJE! Nikola Jokić će igrati za Srbiju tokom kvalifikacija za Svetsko prvenstvo

Košarkaška reprezentacija Srbije dobiće veliko pojačanje u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, pošto će najbolji igrač planete - Nikola Jokić, igrati za nacionalni tim.
Informaciju je saopštio selektor Dušan Alimpijević tokom razgovora za Mozzart sport.
- Nikola Jokić bi trebalo da bude na oba prozora u julu i avgustu - rekao je Dušan Alimpijević.
Srbija će u julu igrati protiv Bosne i Hercegovine i Švajcarske, a ukoliko bude uspešna u tim duelima, kasnije je čeka "prozor" u avgustu, gde će se ukrstiti sa Italijom, Litvanijom i Islandom.
