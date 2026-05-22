Oglasio se Bogdan Bogdanović, javnosti se obratio na turskom jeziku

Kapiten reprezentacije Srbije i košarkaš Los Anđeles Lejkersa - Bogdan Bogdanovi, oglasio se na društvenoj mreži "X", a posebno su se porukom oduševii ljudi u Turskoj.

Naime, Bogdan Bogdanović je okačio poruku podrške Fenerbahčeu pred početak Fajnal fora Evrolige, koja počinje u Atini, a žuto-plavi će prvi meč igrati protiv Olimpijakosa.

Podsetimo, Bogdanović je bio igrač Fenera, predvodio je turski tim do naslova prvaka Evrope u sezoni 2016/17, zajedno sa Željkom Obradovićem.

- Nažalost, nisam mogao da stignem na Fajnal-for u Atini ove godine, ali moje srce je tamo.

Uvek i svuda, najveći Fener!

Legendo! - napisao je Bogdanović.

Bogdan Bogdanović nije imao blistavu sezonu iza sebe, koja je obeležena povredama, pa je zabeležio samo 23 utakmice za Los Anđeles Kliperse ove sezone. Beležio je u proseku 7.4 poena i 2.2 asistencije po utakmici.

