EVROPA DOBIJA NOVOG VLADARA! Olimpijakos granitnom odbranom protiv Fenerbahčea do finala Evrolige!

Košarkaši Olimpijakosa pobedom nad Fenerbahčeom plasirali su se u finale Evrolige. Crveno-beli su trijumfovali sa 79:61.

Crveno-beli iz Pireja su već od samog početka utakmice pokazali u kom pravcu će ići ovaj meč. Granitna odbrana, napad je solidno funkcionisao, što je značilo samo jedno - Fener ide kući.

Na poluvremenu su imali devet poena prednosti, da bi u trećoj deonici otišli na velikih +15 što je i bio kraj svih nadanja igrača i navijača Fenerbahčea.

Ka pobedi Olimpijakos su vukli fenomenalni Aleks Piters sa 17 poena (bez promaša iz igre, 4/4 za dva poena i 3/3 za tri), Saša Vezenkov sa 16 i Tajler Dorsi sa 15 poena.

Kod Fenera jedini dvocifreni su bili Tarik Biberović sa 17 i Tejlor Horton Taker sa 16.

Drugi polufinalni meč na programu je od 20 časova između Valensije i Real Madrida.

Autor: D.Bošković