Pismo podrške Stojana Vujka predsednika Skupštine SD CZ našim košarkašima i Željku Drčeliću predsedniku KK CZ

Pismo prenosimo u celosti.

Dragi Zvezdaši,

Za našu armiju navijača u koje ubrajam i sve one koji vole i podržavaju crveno bele boje, sve nas od jedne do 101 godine, Crvena zvezda je mnogo više od kluba. Zvezda je porodica i emocija koja se prenosi generacijama.

Kada ti je Crvena zvezda u genima i kada su generacije tvoje porodice branile crveno bele boje i na terenu ali i ostavile glas na tribinama, ta podrška prestaje da bude obična, ona postaje porodično nasleđe i dužnost.

Upravo tako, vernost klubu i u trenucima kada se nađemo i u turbulentnim vremenima, to je ono što odlikuje prave Zvezdaše, jer verni Zvezdaši se prepoznaju i po tome što su uz svoj tim i kada je najteže.

U trenucima velikih izazova kao što je ovaj, kroz koji Košarkaški klub Crvena zvezda trenutno prolazi, upravo je ta bezuslovna podrška svih nas koji volimo crveno bele boje i živimo za naš voljeni tim, ono što igračima daje snagu da nastave i ostave srce na terenu.

Podrška svih koji vole crveno bele boje znači samo jedno a to je da je Zvezda večna upravo zbog ljudi koji za nju žive svakog dana.

Podržimo naš Košarkaši klub, našu Crvenu zvezdu i budimo uz naše košarkaše, stručni štab i rukovodstvo kluba. Želim da istaknem da pružam svu podršku predsedniku KK Crvena zvezda Željku Drčeliću, čoveku koji je bezbroj puta dokazao koliko iskreno voli klub i crveno-bele boje.

Autor: D.Bošković