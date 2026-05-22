ZAŠTO JE SAŠA OBRADOVIĆ PRECRTAO GLAVNOG IGRAČA? Isti dan otkaz dobio i trener! Klupko se odmotava...

Puno je loših stvari bilo u Crvenoj zvezdi ove sezone, a pojedine odluke su Saše Obradovića odvele ka neuspehu.

Igranje plej-ina Evrolige je neuspeh, ispadanje u polufinalu ABA lige je neuspeh, a ako ekipa nekako uspe da se naglo podigne i da bude bolja od Partizana u KLS to neće biti dovoljno da se drastično promeni mišljenje.

Poraz od crno-belih u regionalnom takmičenju je kulminacija onoga što se dešavalo u prethodnim mesecima.

Crvena zvezda je loše krenula sezonu, a Janis Sferopulos je smenjen posle dva poraza u Evroligi. Ekipu je preuzeo Saša Obradović, a nakon pobede u trećem kolu u Istanbulu protiv Fenerbahčea u kojem je tim vodio Tomislav Tomović, crveno-beli su vezali još šest evroligaških pobeda.

Atmosfera oko ekipe sa Malog Kalemegdana je progresivno postajala sve lošija, a samo je pratila igru ekipe koja nije ličila na sebe.

Priznali su i košarkaši da nešto ozbiljno nije u redu. Ognjen Dobrić je poručio da su početak loših rezultata u Evroligi i gubitak pozicije koja vodi u plej-of pokrenuli "tenzije i loše priče", a Čima Moneke da je u jednom trenutku izgubljena dobra konekcija sa trenerom i da je bilo "puno zabune, loših objašnjenja i pogrešnih stvari", kao i to da ekipa već neko vreme igra na isti način - "izolacija i samo driblanje".

Najveća greška Obradovića

Naravno da je Saša Obradović doneo i dobre stvari Crvenoj zvezdi, ali jednostavno je bilo previše loših. Između ostalih, navijači kao takvu vide odnos prema srpskim košarkašima.

Ono što je verovatno najveća greška jeste način na koji je postupio prema Donasu Motiejunasu. Litvanac je stigao u ekipu neposredno pre Obradovića i bez sumnje je jedan od glavnih razloga za preoket situacije nakon slabog starta sezone.

Iskustvo i kvalitet koje je doneo na terenu bili su veoma važni, ali još više ono što je značio za tim van terena.

Radi se o tridesetpetogodišnjem košarkašu koji iza sebe ima veliko NBA i evroligaško iskustvo.

U Zvezdu je došao nakon četiri godine u Monaku i od starta je bio odličan. Kratkoročan ugovor je u decembru produžen, pa su crveno-beli obezbedili ostanak Litvanca do kraja sezone, ali...

Njegova uloga je postepeno postajala sve manja što u jednoj meri i jeste bilo i očekivano zbog oporavka Džoela Bolomboja i Hasijela Rivera, ali i činjenice da je Ebuka Izundu igrao na visokom nivou.

Nakon debakla u duplom kolu Evrolige početkom januara - poraza u Beogradu od Valensije (89:106) i u Kaunasu od Žalgirisa (99:67), Motiejunas je izneo određene kritike. Rekao da je tim razbijen i da je ekipa igrala sramotno.

"Teško je uopšte nešto komentarisati. Iskreno, šta je danas uopšte i funkcionisalo? Možda je teško komentarisati uopšteno, gledajući širu sliku. Mislim da je ekipa potpuno izgubila ritam. Potpuno ga je izgubila. Igramo bez ikakvog plana. Tako izgleda. Tim je razbijen, svako pokušava da radi nešto svoje. Ovo je veliki znak upozorenja i sramota da dve utakmice zaredom odigramo ovako. Mislim da moramo da sednemo i da shvatimo šta se dešava, jer smo pre ove nedelje igrali zaista dobru timsku košarku. Dobili smo tri teške utakmice protiv jakih protivnika koji igraju dobru košarku, što je pokazalo da možemo da igramo zajedno kao tim. I iskreno, raspoloženje je veoma depresivno, jer nikada ne želite da vidite svoj tim kako igra ovako. Kao što sam rekao, tokom sezone postoje padovi u igri, ali ne želite da taj pad bude previše dubok", rekao je Motiejunas za "Meridian sport" posle meča protiv Žalgirisa.

Potom je i direktno pomenuo trenera.

"Povratak osnovama. Nadam se i verujem da su fundamenti najvažnija stvar. Ako trener ne može da stvori hemiju, ništa neće funkcionisati. Dakle, ponovo fokus na osnove, početi da se igra smislena košarka, igrati zajedno. A kad god počnete da igrate zajedno, desi se nešto lepo", rekao je Motiejunas.

Motiejunas je neko koga su svi saigrači gledali kao čoveka sa autoritetom, bio je izuzetno važan za svlačionicu, a odnos prema njemu se nije dopao igračima.

Vest da je Litvanac napustio Beograd pojavila se 21. aprila, na dan kada je Crvena zvezda u Barseloni igrala utakmicu plej-ina Evrolige. Prema informacijama "Meridian sporta" Motejunas je uz dozvolu kluba otišao u Litvaniju zajedno sa ličnim trenerom Virginijusom Mikalauskasom, a trebalo je da se vrati u Srbiju isto kada i njegovi saigrači.

Međutim, bliži se jun, a Donatasa nema...

Poslednji put je igrao 22. marta, a to je ujedno i poslednji put da je bio u sastavu.

Nejasan otkaz

Zanimljivo, na isti dan kada je stigla vest o odlasku Motejunasa iz Beograda, još jedna neočekivana infomacija je stigla do javnosti.

Milan Minić, prvi pomoćnik Saše Obradovića je dobio otkaz, a skroz je nejasno zbog čega.

Do njegovog odlaska je došlo u verovatno najlošijem mogućem trenutku

Autor: D.Bošković