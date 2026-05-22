AKTUELNO

Ostali sportovi

ORLOVI PALI POSLE MARATONA: Odbojkaši Srbije poraženi od Bugarske na pripremnom turniru u Poljskoj

Izvor: Kurir, Foto: Instagram.com ||

Odbojkaši Srbije poraženi su u Katovicama od selekcije Bugarske sa 2:3, po setovima 26:24, 25:21, 20:25, 19:25, 12:15, u utakmici drugog kola pripremnog turnira pred početak osme sezone Lige nacija.

Najbolji učinak u reprezentaciji Srbije imao je Žarko Ubiparip sa 16 poena, Lazar Marinović je upisao 13 poena, a po 12 su zabeležili Dušan Nikolić i Nemanja Mašulović.

U selekciji Bugarske najefikasniji je bio Denislav Bardarov sa 21 poenom, dok je Martin Atanasov upisao 18 poena.

U toku je meč drugog kola između Poljske i Ukrajine.

Srbija je u prvom kolu pobedila Poljsku sa 3:2, dok je Bugarska bila bolja od Ukrajine sa 3:1.

U poslednjem kolu, u subotu, Srbija igra protiv Ukrajine (17.00), a Bugarska se sastaje sa Poljskom od 20.00.

Autor: D.Bošković

#Bugarska

#Odbojka

#Srbija

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

ORLOVI I DALJE BEZ POBEDE NA OLIMPIJSKIM IGRAMA Srbija pala posle TRI SETA: Slovenija ubedljivo upisala nova 3 boda!

Ostali sportovi

Srbija ostala bez medalje, odbojkaši poraženi od Francuske

Ostali sportovi

Odbojkašice Srbije uihvatile zalet, posle Kanade, nova pobeda protiv Bugarske u Ligi nacija

Ostali sportovi

IMA LI KRAJA CRNOM NIZU? ODBOJKAŠICE I DALJE BEZ POBEDE: Srbija poražena i od Poljske u Ligi nacija

Ostali sportovi

Zvezda posle maratona osvojila Superkup

Ostali sportovi

Odbojkašice Srbije poražene od Kine u Ligi nacija