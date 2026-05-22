ORLOVI PALI POSLE MARATONA: Odbojkaši Srbije poraženi od Bugarske na pripremnom turniru u Poljskoj

Odbojkaši Srbije poraženi su u Katovicama od selekcije Bugarske sa 2:3, po setovima 26:24, 25:21, 20:25, 19:25, 12:15, u utakmici drugog kola pripremnog turnira pred početak osme sezone Lige nacija.

Najbolji učinak u reprezentaciji Srbije imao je Žarko Ubiparip sa 16 poena, Lazar Marinović je upisao 13 poena, a po 12 su zabeležili Dušan Nikolić i Nemanja Mašulović.

U selekciji Bugarske najefikasniji je bio Denislav Bardarov sa 21 poenom, dok je Martin Atanasov upisao 18 poena.

U toku je meč drugog kola između Poljske i Ukrajine.

Srbija je u prvom kolu pobedila Poljsku sa 3:2, dok je Bugarska bila bolja od Ukrajine sa 3:1.

U poslednjem kolu, u subotu, Srbija igra protiv Ukrajine (17.00), a Bugarska se sastaje sa Poljskom od 20.00.

Autor: D.Bošković