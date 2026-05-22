Real Madrid je u finalu Evrolige! Skariolo uradio ono što nije Ataman i srušio najveću senzaciju Evrolige

Real Madrid je u finalu Evrolige! Tim iz Madrida savladao je najprijatnije iznenađenje sezone, Valensiju, i ove nedelje će se protiv Olimpijakosa boriti za novu titulu prvaka Evrope.

Madriđani su u spektakularnoj atmosferi legendarne OAKA arene u Atini pokazali iskustvo i kvalitet kada je bilo najpotrebnije, iako je Valensija u više navrata ozbiljno pretila da napravi još jedno veliko iznenađenje posle senzacionalnog preokreta protiv Panatinaikosa.



Od samog početka bilo je jasno da nas očekuje utakmica visokog ritma. Real je silovito otvorio meč, a glavnu reč vodio je Mario Hezonja, koji je već u prvoj četvrtini pogodio nekoliko važnih šuteva i zajedno sa Kampacom doneo svom timu ranu prednost. Valensija je pokušavala da odgovori preko raspoloženog Montera, ali je Real u uvodnim minutima kontrolisao dešavanja na parketu.

Ipak, tim Pedra Martineza nije odustajao. Valensija je uspela da se vrati iz minusa i tokom druge deonice uvede meč u potpuni egal. Gledali smo izuzetno efikasno prvo poluvreme, jedno od najboljih na završnim turnirima Evrolige poslednjih godina, a trojke su pljuštale na obe strane.

Valensija je imala prednost 28:26, a kada se činilo da bi Valensija mogla potpuno da uhvati priključak, Real je ubacio u višu brzinu. Gabrijel Dek dominirao je u ključnim momentima druge četvrtine, Madriđani su napravili seriju 11:0 i ponovo preuzeli kontrolu utakmice. Montero je pokušavao individualnim kvalitetom da vrati svoj tim, ali je Real na odmor otišao sa značajnom prednošću, 62:56.

Treća četvrtina donela je novu dramu. Valensija je prišla na samo pet poena zaostatka, a onda je Hezonja pogodio trojku sa gotovo sedam metara i još jednom odbio nalet rivala. Iskusni sastav Reala uspeo je potom da smiri ritam utakmice i sačuva dvocifrenu razliku pred poslednjih deset minuta.

Dodatni problem za Madriđane dogodio se početkom četvrte deonice kada se povredio Usman Garuba. Centar Reala nezgodno je doskočio i morao je da napusti teren uz pomoć saigrača, što je unelo nervozu u redove španskog velikana, posebno jer su ranije ostali bez Tavaresa i Lena.

Valensija je pokušala da iskoristi nastalu situaciju, Montero je razigravao saigrače, Rojvers poentirao iz reketa, ali Real nije dozvolio potpuni povratak protivnika. Kada god bi se rival približio, Madriđani su pronalazili odgovor, pre svega zahvaljujući smirenosti Kampaca i fantastičnom Hezonji.

najefikasniji u pobedničkom timu je bio Mario Hezonja sa 25 poena, 17 je ubacio Lajls, a 16 Dek. U poraženoj Valensiji, Montero, Pradilja i Rojvers su ubacili po 15 poena.

Na kraju, Real Madrid je potvrdio ulogu favorita i zakazao veliko finale protiv Olimpijakosa, u meču koji će odlučiti novog šampiona Evrope.

Autor: D.Bošković