Dejan Stanković nije mario za poraz, pomenuo Terzića i budućnost: Za mene...

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od OFK Beograda 2:1 u poslednjem meču ove sezone u Superligi Srbije. Slavlje na stadionu "Rajko Mitić" pokvarili su "romantičari", ali neuspeh protiv "romantičara" nikome nije teško pao.

Trener crveno-belih Dejan Stanković je posle duela govorio za medije

- Jesu, slegle su se emocije, a i danas su bile veće, jer smo bili sa familijama. Za mene je večeras bilo najlepše veče, izaći ovako, videti toliko dece, naših supruga, tog optimizma, navijača. Za mene je ovo bila jedna od najlepših večeri od kada sam trener.

Govorio je o omiljenim momentima ove sezone.

- Hajde da kažemo Kup je bila utakmica, koja je možda mnogo toga donela našem fudbalu, možda najlepša u poslednjih 10 - 15 godina u našem fudbalu, u finalima. U prvenstvu bih izdvojio dva derbija sa Partizanom kod kuće, to je okrenulo sezonu. Ostalo, morali smo da zapnemo od januara, napravili lepu bodovnu razliku. Na kraju možda nije izgledalo kako bismo voleli mi treneri fudbalski, ali sam zadovoljan, mi smo cilj ispunili, šesta dupla kruna zaredom.

Ne brine za budućnost kluba

- Videli ste Matanovića, Striku, Šareta, Gudelja. To su neke nove nade. Zvezda radi fenomenalan posao. Gospodin Zvezdan Terzić sistematski izbacuje svake godine tri, četiri mlada igrača, tako da se ja ne bojim ni za sledeću godinu - rekao je Dejan Stanković.