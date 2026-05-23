DENVER SPREMA NOVU STRATEGIJU, SVE SE VRTI OKO JOKIĆA! Počinje EKSPERIMENT, svi se nadaju čudu!

Nikola Jokić i Denver Nagetsi, neiscrpna tema za brojne američke medije posle očajne sezone šampiona NBA lige iz 2023. godine i ispadanja u prvoj rundi plej-ofa od Minesote.

Vlasnik franšise Džef Krenke najavio je odmah po završetku sezone da su svi igrači Denvera u opciji za trejd, sem Nikole Jokića.

Jokić je projekat

Jasno je, logično i razumljivo da u Denveru ne žele da se odreknu Nikole Jokića koji ulazi u poslednju godinu svog ugovora sa klubom. Srbin je istakao da bi voleo da do kraja karijere ostane u redovima Nagetsa, ali je jasno da bi mnogi klubovi u NBA mogli da mu ponude pravo bogatstvo za vernost.

Američki mediji skoro svakog dana napišu nešto o Nikoli Jokiću. Poslednju vest vezano za srpskog centra plasirao je "Sports ilustrejted" koji piše da bi Denver mogao od sledeće sezone da igra sa dvojicom visokih igrača. Tačnije, da Nikola Jokić, pre svega u defanzivi ima podršku kvalitetnog centra. Zbog Jokića će u Denveru početi eksperiment i svi se nadaju čudu - povratku Nagetsa na tron NBA lige.

Dva centra u petorci

Opciju sa dva centra u petorci u sezoni za nama na nekoliko mečeva probao je trener Dejvid Adelman, gde je društvo Nikoli Jokiću pravio Jonas Valančijunas. Povreda Srbina sprečila je da ovaj eksperiment bude proban u većem delu sezone. Činjenica je da Jokić može da igra na svakoj poziciji i da je neverovatno inteligentan, tako da bi mu podrška u reketu sigurno prijala, kako u napadu, još više u odbrani.

Statistika pokazuje da je ovaj tandem funkcionisao, te da su Jokić i Valančijunas za 43 minuta zajedno na terenu Nagetsima doneli neto rejting od +19,8, prema podacima Databall. Pošto će Litvanac najverovatnije napustiti Denver, u klubu traže rešenje za ovu opciju za sledeću sezonu.

Neke opcije koje se dovode u vezu sa Denverom jesu visoki igrači kao što su Džej Haf iz Indijane, Kelel Ver iz Majamija, Onjeka Okongvu iz Atlante i Bruk Lopez iz Los Anđeles Klipersa. Svi navedeni košarkaši imaju slične karakteristike kao Valančijunas i deluje da bi se dobro uklopili sa Jokićem.

Oni stariji poznavaoci NBA lige dobro se sećaju kako je nekada Hjuston igrao, krajem prošlog veka, sa "dva tornja" u reketu Hakimom Olajdžuvonom i Otisom Torpom, i bio strah i trepet za sve protivnike. Trener Rudi Tomjanović patentirao je takvu igru i sa njom stigao do NBA prstena u sezoni 1994.

Kada je Denver u pitanju, sve će najviše zavisiti od Nikole Jokića. Upravo je srpski košarkaš taj čije se mišljenje najviše uvažava u franšizi, a poznato je da on već dve sezone unazad vapi za kvalitetnim igračima, koji bi mu pomogli da vrate u Denver NBA prsten. Na potezu su sada gazda Džef Krenke i trener Dejvid Adelman.

Tandem spakovan za trejd

Kada je gazda Denvera Džoš Krenke na onoj konferenciji rekao da je "sve na stolu" deluje da je to bila jasna aluzija, da Džamal Marej i Eron Gordon nisu nedodirljivi. Bez obzira na njihove visoke ugovore, deluje da bi mogli da budu trejdovani.

Mari ima maksimalni ugovor, Gordon je skupo plaćen, a čini se da Krenke želi da štedi. Posebno posle problema sa povredama Gordona, oscilacijom forme Marija i još jednim plej-of razočaranjem.

Autor: Jovana Nerić