Internet 'ekslodirao' zbog ove objave: Zlatan Ibrahimović ulazi u ring sa bokserskom legendom!? (FOTO)

Kada se pojavio na fotografiji uz jednog od najopasnijih boksera današnjice, internet je momentalno eksplodirao. Zlatan Ibrahimović ponovo je uspeo da ukrade šou i pokrene lavinu komentara širom sveta, a sada se sve glasnije priča o mogućem spektaklu koji bi mogao da uzdrma sportsku planetu.

Legendarni Šveđanin objavio je zajedničke fotografije sa Tajsonom Fjurijem uz kratku, ali moćnu poruku:

- BREAKING NEWS!Dešava se 1. avgusta, Dablin, Irska - napisao je on.

Bilo je to dovoljno da fanovi odmah počnu sa spekulacijama o egzibicionom bokserskom meču između dvojice velikih sportskih šoumena. Zlatan nikada nije krio da obožava borilačke sportove, poznato je i da godinama trenira borilačke veštine, pa mnogi veruju da ideja o ulasku u ring i nije toliko nemoguća koliko deluje na prvi pogled.

Posebnu težinu celoj priči daje činjenica da britanski mediji već danima pišu kako je Fjuri veoma blizu dogovora za veliki okršaj protiv Entonija Džošue tokom 2026. godine. Upravo zbog toga pojavile su se informacije da bi eventualni duel sa Ibrahimovićem mogao da bude svojevrsni spektakl i uvod u Fjurijev veliki povratak.

Iako trenutno ima važnu savetničku ulogu u Milanu, Zlatan još jednom pokazuje da ne može bez reflektora i adrenalina. Tokom cele karijere gradio je imidž čoveka koji obožava izazove, a sada je ponovo uspeo da natera svet da priča samo o njemu.

Da li će zaista doći do obračuna u Dablinu ili je u pitanju samo marketinška igra, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno – kada Zlatan nešto objavi, ceo sportski svet stane.



Autor: Jovana Nerić