ŠOK VEST IZ ŠPANIJE: Real Madrid otima Barseloni igrača - preokret kakav niko nije očekivao!

Alesandro Bastoni neće u Barselonu, ali bi mogao u - Real Madrid!

Gazeta delo sport je lansirala informaciju da Žoze Murinjo želi Bastonija i smatra da bi Italijan bio savršeno pojačanje za odbranu Real Madrida.

Nije tajna da je pozicija štopera u Madridu trenutno najkritičnija, pošto je Eder Militao opet doživeo težu povredu, do jeseni, da David Alaba odlazi, kao i da je Antonio Ridiger ipak veteran. Din Hausen je prošlog leta stigao iz Bornmuta, ali ne može se reći da je u potpunosti opravdao očekivanja, stoga je Murinjova ideja da dovede Bastonija potpuno logična.



Bastoni je srećan u Interu, želeo je u Barselonu, dogovorio je čak i lične uslove, ali kao što smo pisali, Katalonci su odustali i to želi da iskoristi Real Madrid.

Inter traži minimum 70.000.000 evra, što Florentinu Perezu neće predstavljati problem za rešenje jednog od gorućih problema.

Zna se da Real želi potpuno da rekonstruiše odbranu, jer pored pomenutog Alabe, odlazi i kapiten Dani Karvahal, dok će na transfer listi biti i Fran Garsija. Bastoni je definitivno igrač koji bi doneo sigurnost i bio veliko pojačanje za takvu okrnjenu odbranu Reala.

Posebno sa Murinjom na klupi, Bastonijeve karakteristike bi više došle do izražaja nego u visokoj odbrani kod Hansija Flika...

