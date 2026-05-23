Fenomenalna Adriana Vilagoš postavila rekord sezone i zauzela 3. mesto na mitingu Dijamantske lige za almanahe

Šta smo ovo gledali u Sijamenu na drugoj stanici Dijamantske lige?!

Drugi rezultat svih vremena u bacanju koplja postavila je Kineskinja Ziji Jan, koja je dan ranije postala punoletna i hicem od 71.74 metara oborila rekorde Kine, Dijamantske lige, svetski do 18 i 20 godina... U takvoj konkurenciji bacala je i naša Adriana Vilagoš, koja je zauzela fenomenalno treće mesto, uz rezultat sezone.

Najbolji hitac srpska atletičarka ispalila je u petoj seriji, kada je dostigla daljinu od 63.64 metara, a ukupno u pet serija je bila bolja od dosadašnjih najboljih bacanja u 2026. godini. Time je pokazala da su pripreme sale rezultat.

Jeste to daleko bilo od prvog mesta, ali takav hitac svakako nije viđen godinama unazad...

Tako je Vilagoš bacala koplje i 63.57, 62.95, 61.36 i 61.33 metara, odnosno 58.21. Drugo mesto zauzela je Norvežanka Sigrid Borge jednin od dva hica preko 60 od ravno 65 metara.

Iza su ostale Poljakinja Marija Andrejčik sa 62.51, kao i redom Flord Denis Ruiz Hurtado, Tori Murbi, Haruka Kitaguči, Ćanćijan Dai, Malgoržata Maslak-Glugla i Elina Cengko. Adriana je ostvarila bitnu zaradu bodova, kao i onu novčane prirode.

Vilagoš je od početka godine zauzela drugo mesto na Evropskom bacačkom kupu u Nikoziji i slavila na mitingu u Splitu, ali su to bila test takmičenja, na kojima je videla gde mora da poradi na boljitku.

Autor: S.M.