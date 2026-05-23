Kakva je sudbina Nikole Jokića u Denveru? Odjekuju reči čuvenog agenta, sada je sve jasno

Promena u ovom trenutku zaista ne postoje kao opcija. Nikola Jokić je pod ugovorom sa Denverom i nema nikakvih nagoveštaja da bi mogao da ode, poručio je Miško Ražnatović.

Iza Denvera je još jedna neuspešna sezona. Tim jeste dobio prošlog leta određene novine, ali ni približno dovoljne i adekvatne za napad na drugi NBA prsten. Namučio se dobrano Nikola Jokić, dobijao "batine" od rivala gotovo svaki meč, odigrao još jednu istorijsku sezonu - i opet ništa. Ni prvu rundu nisu uspeli da prođu.

Jasno je da bi nešto moralo da se promeni u Koloradu. Jokić je napunio 31. godinu u februaru i veliko je pitanje koliko ćemo još moći da uživamo u njegovim čarolijama na terenu. Kako mi u Srbiji, tako i oni u Denveru. Zato je greota protraćiti jedan ovakav talenat, kakav svet nije video, a Nagetsi idu u pravom smeru da to učine. Adekvatnih pojačanja jednostavno nema, Nikola nema "Ol-star" saigrače, Džamal Marej to definitivno nije i u takvoj situaciji, okružen sa nekoliko brutalnih timova na papiru, jednostavno nemaš šta da tražiš u trci za prsten.

Kako će tim izgledati naredne sezone još uvek se ne zna. Znamo da su svi na trejd listi osim momka iz Sombora, pa postoje realne šanse da sledeće takmičarske godine ne gledamo u Koloradu ni Mareja, ali ni Erona Gordona.

Ono što je i sam Džoš Krenke, prvi čovek kluba, i nagovestio, sad je potvrdio igračev menadžer Miško Ražnatović. Upitan je o situaciji oko trostrukog MVP-a najjače lige sveta i jasno poručio - Jokić ne ide nigde.

- Bez ikakve dileme. Neki preveliki izazov ili promena u ovom trenutku zaista ne postoje kao opcija, jednostavno pričamo o narednoj takmičarskoj sezoni gde je on pod ugovorom sa Denverom i nastupa za Denver. Nema nikakvih nagoveštaja sa bilo koje strane za bilo kakvim problemom - poručio je čuveni košarkaški agent.

Jokić iza sebe ima još jednu istorijsku sezonu. Završio je sa tripl-dabl učinkom u proseku - 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija. Bio je najbolji skakač i asistent u celoj NBA ligi, što niko do sada nije uradio, osmi je bio po poenima, deseti po procentu šuta iz igre od 56,9 odsto....

Autor: Jovana Nerić