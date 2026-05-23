DIREKTNO IZ HUMSKE! BLAGOJEVIĆ OTKRIO PLANOVE CRNO-BELIH I DA LI OSTAJE TRENER OD LETA! A, onda je rekao sve o Nathu koji se oprostio od Partizana!

Srđan Blagojević otkriva planove za Partizan i emotivno se osvrće na oproštaj Bibrasa Natha od crno-belog dresa.

Fudbaleri Partizana pobedili su u poslednjem 37. kolu Superlige Srbije na svom terenu ekipu Radnika iz Surdulice sa 5:0 - na oproštaju Bibrasa Natha od crno-belog dresa.

Srđan Blagojević emotivno je govorio o oproštaju Bibarsa Natha od Partizana, istakavši da razume koliko je izraelskom fudbaleru teško pao kraj igračke karijere i rastanak sa klubom u kojem je ostavio dubok trag.

- Pre svega, moram da priznam da ja nisam imao takav osećaj kao Natho na kraju moje karijere, jer sam je rano završio, a i nisam bio neki igrač za razliku od njega. Došao je do toga da bude četvrti u istoriji Partizana po broju odigranih utakmica i mogu samo da zamislim kako mu je. Videlo se i po njegovom načinu govora u svlačionici, ponašanju tokom cele nedelje, to je nešto što menja život, nešto što utiče ne samo na fudbalski deo, jer posle 30 godina bavljenja nečim primorani ste da se bavite nečim drugim i to nije lako, da čovek pređe na drugu stvar. Mislim da je Natho kroz ovu reakciju saigrača, navijača dobio satisfakciju, da će mu biti lakše da prođe kroz to. Želim mu da bude još uspešniji čime god odluči da se bavi nego što je bio fudbaler - rekao je Blagojević.

Trener crno-belih osvrnuo se potom i na poslednju utakmicu u sezoni, naglasivši da je ekipa želela da se na pravi način oprosti od navijača i kapitena.

- Ono što nam je bio cilj na ovoj utakmici, to smo uradili. Rekao sam igračima da imamo odgovornost prema Partizanu, prema klubu, prema grupi kojoj svi pripadamo, prema poslu, a kažemo da ga volimo najviše na svetu, prema navijačima, jer su ostali razočarani kako se ova sezona završila i svim što se dešavalo tokom nje. Odgovornost i prema Bibarsu Nathu da ovaj dan protekne kako treba, da mu ostane u pozitivnom sećanju, da prođe onako kako je on zamišljao. Odigrao je utakmicu od samog početka, predvodio ekipu, postigao gol, dobio ovacije svih ljudi koji su došli, želim da im se zahvalim. Drago mi je što je ovako završeno, jednostavno, nije moglo drugačije - poručio je strateg Partizana.

Blagojević je potom otkrio i planove za naredni period, potvrdivši da će pripreme za novu sezonu početi 11. juna, dok će glavni deo rada biti obavljen u Sloveniji. Ipak, kada je reč o igračkom kadru, situacija je i dalje neizvesna. Ovim rečima Blagojević.

- Mnogo je igrača kojima ističu ugovori, neki kao Kostić sigurno neće biti tu sledeće godine. Mnogo je nedoumica, kao i prošlog leta. Sada nam predstoje analize svega, a onda planovi i pokušaj realizacije - rekao je Blagojević i samim tim potvrdio da uprkos padu sa drugog na treće mesto, on nastavlja svoju misiju u Humskoj.

Na kraju, trener Partizana istakao je da trenutno ne razmišlja o klupskoj skupštini zakazanoj za 1. jun, već da je fokus isključivo na završetku sezone i planovima za budućnost.



