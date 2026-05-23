ČUVENI FUDBALER UDARIO NA TUHELA: Nečuveno je da igrač Real Madrida nije u reprezentaciji Engleske (FOTO)

Ne jenjava priča o spisku Tomasa Tuhela. Selektor Engleske odlučio je da na Mundijal ne vodi Trenta Aleksandera-Arnolda, a sve to je prokomentarisao Kajl Voker.

Bivši igrač Mančester sitija je iznenađen i razočaran zašto za fudbalera Real Madrida nije bilo mesta u "gordi albionu".

- Nečuveno je da fudbaler Real Madrida nije u reprezentaciji Engleske. Svi pričaju o onome što Trent ne radi dobro, a hajde da pričamo o onome što radi savršeno - rekao je Voker za "TalkSport".

🚨🚨🎙️| Kyle Walker: “A Real Madrid player not getting into England is CRAZY.”



"We all talk about what Trent doesn't do so well. How about we talk about what he does well. He's probably the BEST RB IN THE WORLD when it comes to passing, delivering balls, getting assists, and…

On je posebno istakao kvalitete koje nekadašnji član Liverpula poseduje kad je igra u ofanzivi u pitanju.

- Ljudi zaboravljaju da je u pitanju verovatno najbolji desni bek na svetu kada su u pitanju centaršutevi, asistencije i dodavanja – to je čitav katalog sjajnih poteza.

Smatra da je ludost što je Aleksander-Arnold ostao van tima.

- Prava je ludost što ne ide na Mundijal - zaključio je Voker.

Svetsko prvenstvo u fudbalu se održava od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

Engleska će na Mundijalu 2026 igrati u Grupi L sa selekcijama Hrvatske, Gane i Paname.

Autor: Jovana Nerić