ČUVENI FUDBALER UDARIO NA TUHELA: Nečuveno je da igrač Real Madrida nije u reprezentaciji Engleske (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Tanjug AP/Frank Augstein ||

Ne jenjava priča o spisku Tomasa Tuhela. Selektor Engleske odlučio je da na Mundijal ne vodi Trenta Aleksandera-Arnolda, a sve to je prokomentarisao Kajl Voker.

Bivši igrač Mančester sitija je iznenađen i razočaran zašto za fudbalera Real Madrida nije bilo mesta u "gordi albionu".

- Nečuveno je da fudbaler Real Madrida nije u reprezentaciji Engleske. Svi pričaju o onome što Trent ne radi dobro, a hajde da pričamo o onome što radi savršeno - rekao je Voker za "TalkSport".

On je posebno istakao kvalitete koje nekadašnji član Liverpula poseduje kad je igra u ofanzivi u pitanju.

- Ljudi zaboravljaju da je u pitanju verovatno najbolji desni bek na svetu kada su u pitanju centaršutevi, asistencije i dodavanja – to je čitav katalog sjajnih poteza.

Smatra da je ludost što je Aleksander-Arnold ostao van tima.

- Prava je ludost što ne ide na Mundijal - zaključio je Voker.

Svetsko prvenstvo u fudbalu se održava od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

Engleska će na Mundijalu 2026 igrati u Grupi L sa selekcijama Hrvatske, Gane i Paname.

Autor: Jovana Nerić

