JOKIĆ U NOVOJ ULOZI - SPREMA SE EKSPERIMENT KOJI BI MOGAO DA PROMENI SVE! Amerika na nogama zbog ludog plana Denvera: Ovo niko nije očekivao

Trostruki MVP i najdominantniji igrač današnjice, Nikola Jokić, našao se u centru pažnje zbog jedne zanimljive ideje koja bi u potpunosti mogla da promeni način igre njegovih Denver Nagetsa.

Pitanje koje se sve češće postavlja u NBA krugovima glasi: Da li bi Jokić mogao da bude još opasniji u potpuno drugačijem sistemu?

Ove sezone, trener Denver Nagetsa Dejvid Adelman povremeno je eksperimentisao tako što je Jokića koristio uz Jonasa Valančijunasa u postavi sa dva centra, i taj potez se pokazao iznenađujuće uspešnim.

Iako uzorak nije bio veliki, statistika pokazuje da je ta kombinacija funkcionisala kada su Jokić i Valančijunas bili zajedno na parketu. U 43 zajedničke minute, Nagetsi su imali net rejting od +19.8.

Ako je Denver imao određeni uspeh sa Jokićem i Valančijunasom zajedno, zašto ne bi otišao korak dalje u ovom eksperimentu naredne sezone, pitaju se američki mediji.

Da li bi Nagetsi trebalo da igraju više postava sa dva visoka igrača?

Jasno je da Jokić može da bude produktivan sa bilo koje pozicije na terenu, pa se ovo pitanje više odnosi na to koga Denver može da postavi uz njega u reketu. Iako su Jokić i Aron Gordon već pokazali da dobro funkcionišu zajedno, Nagetsi bi možda bili najjači kada bi uz Jokića imali pravog zaštitnika obruča.

Slično onome što smo videli kada su Karl-Entoni Tauns igrao uz Rudija Gobera ili Mičela Robinsona, Jokićeve defanzivne slabosti bile bi znatno manje vidljive uz pravog defanzivnog sidra iza njega.

U NBA ligi sve češće vidimo da ekipe sa dve visoke postave postižu odlične rezultate. Oklahoma je pobedila San Antonio Sparse u drugoj utakmici finala Zapada, velikim delom zahvaljujući tandemu Čet Holmgren - Ajzea Hartenštajn. Klivlend Kavalirsi se trenutno bore u finalu Istoka sa Evanom Moblijem i Džeretom Alenom u reketu. Jasno je da taj sistem funkcioniše.

Dva visoka igrača često su efikasnija od jednog. Hjuston je to shvatio kroz igru oko Alperena Šenguna i još jednog snažnog igrača, Klivlend je postao pobednička mašina uz Alena i Moblija, a Oklahoma dostiže najveći nivo sa Holmgrenom i Hartenštajnom.

Jasno je da Valančijunas nije klasičan zaštitnik obruča, pa ova kombinacija još nije viđena u punom potencijalu. Kako se očekuje da bi Valančijunas mogao da promeni tim ovog leta, Nagetsi bi mogli da traže centra više orijentisanog na odbranu, idealno igrača koji može i da širi teren šutem za tri poena.

Među opcijama koje se pominju su Džej Haf, Onjeka Okongvu i Bruk Lopez. Ideja je da Nagetsi dovedu rezervnog centra tog tipa, kako bi mogli da nastave eksperiment sa dve visoke postave bez potpunog oslanjanja na njega.

Verovatno bi se ova kombinacija češće koristila da tokom sezone nije bilo povreda, a i Adelman bi verovatno bio otvoreniji za nju da je imao bolju opciju od Valančijunasa kao rezervnog centra. Dovođenje univerzalnog visokog igrača koji može da brani reket značajno bi unapredilo Denver.

Glavni prioritet Nagetsa ovog leta trebalo bi da bude unapređenje odbrane, a ako to urade dovođenjem defanzivno orijentisanog centra, to bi bio idealan potez. Jokić je već na vrhuncu karijere, ali Denver može da ga učini još uticajnijim uz prave saigrače.

Autor: Iva Besarabić