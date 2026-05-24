SKANDAL: Hrvatski MMA borac uhapšen zbog brutalnog PREBIJANJA - Policija mu pronašla i zabranjeno oružje

Veliki incident potresa Hrvatsku nakon što je policija u Rijeci uhapsila četvoro mladih zbog brutalnog napada na državljanina Sirije, a među osumnjičenima je i bivši MMA borac kod kojeg je tokom pretresa pronađeno zabranjeno oružje.

Prema informacijama koje su objavili hrvatski mediji, riječka policija privela je dvojicu mladića od 19 i 18 godina, kao i dve devojke stare 18 godina, zbog sumnje da su učestvovali u napadu na sirijskog pomorca tokom februara ove godine. Jedna od devojaka u trenutku izvršenja dela bila je maloletna.

Slučaj je ponovo dospeo u centar pažnje nakon što se u javnosti pojavio snimak nasilja, koji je, kako prenosi portal Danas.hr, pomogao istražiteljima da identifikuju i pronađu osumnjičene. Protiv njih su pokrenuti postupci zbog sumnje na pokušaj ubistva i razbojništvo, a određen im je i pritvor. Tokom pretresa stanova i drugih prostorija koje koriste osumnjičeni, policija je kod devetnaestogodišnjaka pronašla i nedozvoljeno oružje.

Hrvatski portal 24sata.hr navodi da je upravo on ranije trenirao MMA u nekoliko klubova, ali da više nije aktivan član nijednog od njih. Njegovi nekadašnji treneri osudili su događaj i istakli da je mladić i ranije imao probleme u ponašanju.

Prema istim navodima, osumnjičeni mladić je nedavno služio i vojni rok, dok mediji navode da potiče iz problematične porodične sredine.

Autor: Iva Besarabić