AKTUELNO

Ostali sportovi

SKANDAL: Hrvatski MMA borac uhapšen zbog brutalnog PREBIJANJA - Policija mu pronašla i zabranjeno oružje

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Beta AP/ Damir Senčar ||

Veliki incident potresa Hrvatsku nakon što je policija u Rijeci uhapsila četvoro mladih zbog brutalnog napada na državljanina Sirije, a među osumnjičenima je i bivši MMA borac kod kojeg je tokom pretresa pronađeno zabranjeno oružje.

Prema informacijama koje su objavili hrvatski mediji, riječka policija privela je dvojicu mladića od 19 i 18 godina, kao i dve devojke stare 18 godina, zbog sumnje da su učestvovali u napadu na sirijskog pomorca tokom februara ove godine. Jedna od devojaka u trenutku izvršenja dela bila je maloletna.

Slučaj je ponovo dospeo u centar pažnje nakon što se u javnosti pojavio snimak nasilja, koji je, kako prenosi portal Danas.hr, pomogao istražiteljima da identifikuju i pronađu osumnjičene. Protiv njih su pokrenuti postupci zbog sumnje na pokušaj ubistva i razbojništvo, a određen im je i pritvor. Tokom pretresa stanova i drugih prostorija koje koriste osumnjičeni, policija je kod devetnaestogodišnjaka pronašla i nedozvoljeno oružje.

Hrvatski portal 24sata.hr navodi da je upravo on ranije trenirao MMA u nekoliko klubova, ali da više nije aktivan član nijednog od njih. Njegovi nekadašnji treneri osudili su događaj i istakli da je mladić i ranije imao probleme u ponašanju.

Prema istim navodima, osumnjičeni mladić je nedavno služio i vojni rok, dok mediji navode da potiče iz problematične porodične sredine.

Autor: Iva Besarabić

#Hapšenje

#Hrvatska

#MMA

#Policija

#tuča

POVEZANE VESTI

Hronika

UHAPŠEN SRBIN NA MALTI: Danima bio pod prismotrom, a čim je ostvario sumnjivi kontakt stavljene mu lisice!

Ostali sportovi

MMA borac (26) iznenada umro na muzičkom festivalu

Svet

OČUH IZ PAKLA UBIO DETE (2)! Horor u Brazilu: Monstrum se iživljavao nad dečakom satima, MALIŠAN UMRO U AGONIJI - Razlog brutalnog prebijanja RAZBESNE

Region

UHAPŠEN SRBIN (18) U BARU! Ukrao 14 skupocenih telefona: Imao razrađenu šemu krađe

Region

MMA BORAC PRETUKAO DEČAKA (17) Jeza u Dubrovniku: Udarao ga šakama, kolenima, a onda ga GUŠIO I GRIZAO!

Ostali sportovi

Bio u bekstvu 16 godina pa uhapšen na Zimskim olimpijskim igrama: Hokej mu došao glave