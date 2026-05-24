SVE JE SPREMNO ZA SPEKTAKL! Borba za KLS titulu: Poznati termini utakmica! Partizan prvi izlazi na teren

Četiri ekipe - Partizan, Crvena zvezda, FMP i Spartak iz Subotice, boriće se za titulu šampiona, a sada su poznati i tačni termini mečeva koji će odlučivati o trofeju.

Polufinalni dueli zakazani su za petak, 29. maj, a program otvara Partizan, koji prvi izlazi na parket.

Crno-beli će se sastati sa FMP-om od 16.00 časova, dok je drugi polufinalni okršaj, između Crvene zvezde i Spartaka iz Subotice, zakazan za večernji termin od 20.00 časova.

Subota je rezervisana za pauzu i oporavak timova, dok će se velika borba za titulu nastaviti u nedelju, 31. maja, kada je zakazano finale.

Odlučujući meč za trofej igra se od 20.00 časova, pa će navijači širom Srbije moći da prate rasplet KLS sezone.

Podsetimo, titulu prvaka Srbije brani ekipa Partizana.

Autor: Iva Besarabić