Miomir Kecmanović bez greške prošao u drugo kolo Rolan Garosa, počistio Mađara u tri seta

Sjajni Miomir Kecmanović bez izgubljenog seta plasirao se u drugo kolo Rolan Garosa! Srpski teniser odigrao je gotovo perfektan meč protiv trenutno 52. tenisera na svetu, Fabijana Marošana iz Mađarske po paklenoj vrućini u Parizu i posle oko dva i po sata borbe se domogao naredne faze - 3:0 (7:6/7:0/, 6:3, 6:4)!

Mada početak meča nije obećavao, pošto je Kecmanović izgubio prva tri gema na ovom susretu protiv mađarskog tenisera, vrlo brzo je stiglo do preokreta. Uzvratio je Miša brejkom sredinom ovog dela igre, a potom se otišlo u tajbrejk.



Tamo, kao da smo gledali preporođenog srpskog tenisera. Uspeo je da povede sa čak 5:0, kada se dogodila drama i prekid zbog vrućine, kada je jednoj navijačici pozlilo. Ubrzo je stigla hitna pomoć, lekari su je odveli sa terena, a ni to nije poremetilo Kecmanovića koji je završio tajbrejk sa 7:0.

Drugi set počeo je već potpuno neverovatno. Miomir je uspeo da stigne do čak 5:0, činilo se da je Mađar bukvalno na konopcima, a onda smo umalo viedeli šokantan preokret.

Vratio je Marošan jedan brejk, bio na dobrom putu da vrati i drugi, jer imao brejk lopte, ali je Kecmanović to nekako preživeo. Uspeo je da spasi brejk lopte i da na kraju dođe i do drugog seta.

U trećem je opet pravovremeno stigao do brejka, polovinom ovog dela igre. Sve je nekako išlo u pravom smeru kada je Miša u pitanju, tako da je Kecmanović zasluženo slavio plasman u drugo kolo Rolan Garosa.



Sledeći potencijalni protivnik Miomira Kecmanovića biće ili Tomas Martin Ečeveri iz Argentine ili Nuno Boržeš iz Portugala.

Autor: S.M.