Zvanično! Klub objavio, Saša Obradović više nije trener Crvene zvezde

Ono o čemu se spekulisalo nekoliko poslednjih dana dobilo je danas svoj epilog. Nakon ispadanja od Partizana u polufinalu ABA lige, Saša Obradović više nije trener Crvene zvezde, objavio je i klub putem zvaničnih kanala.

Klub se putem mreža zahvalio Saši Obradoviću na "angažmanu i posvećenom radu tokom boravka u klubu".

Crvenu zvezdu će do kraja sezone voditi nekadašnji trener crveno-belih, Milan Tomić, koji je do sada radio u klubu kao generalni menadžer u toku sezone. To znači da će on predvoditi crveno-bele na predstojećem Fajnal foru KLS u Nišu.

To će ujedno biti i poslednje utakmice crveno-belih ove sezone.

— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) 24. мај 2026.

- Klub se zahvaljuje Milanu Tomiću što je prihvatio da preuzme ekipu u ovom trenutku i predvodi tim u završnici domaćeg šampionata - piše Crvena zvezda.

Saša Obradović je u dva navrata vodio Crvenu zvezdu - prvo tokom "korona" sezone 2020. godine, a zatim i ove kada je preuzeo palicu od Janisa Sferopulosa nakon lošeg starta Grka na početku sezone.

Zvezda se u polufinalu Fajnal fora KLS u petak uveče od 20.00 časova sastaje sa Spartakom iz Subotice.

