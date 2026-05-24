SRPSKI TENISER ŽESTOKO UDARIO PO TROICKOM: Šokiran sam i razočaran - Spomenuo i Novaka Đokovića

Radostan je bio Miša Kecmanović na druženju sa našim medijima - i opravdano, posle sjajne pobede u 3 seta protiv Marožana.

“Uslovi su bili pakleni, ali sam srećan – pa I ponosan na sebe što sam ovo izgurao u tri seta”, jasan je naš as.

Uz čestitke na pobedi i nizu uspeha od osvajanje čelendžera u Valensiji do danas – sledi pitanje: da li je on sada novi igrač?

“Samopouzdanje je svakako veće nakon svih tih pobeda. U Valensiju smo otišli skroz opušteni, rasterećeni - u fazonu: „Okej, izgubiću prvo kolo i baš me briga.“ Sada imamo novu novu strategiju: šta god da nam se dešava, to smo zaslužili. Odatle može samo na gore i eto, počeo sam i bolje da igram, i opušteniji sam na terenu, bolje se osećam, i nemam nemam više presiju po sistemu „ja moram“. Eto, ipak ne moram, baš me briga iskreno; dobio, izgubio – idem dalje, idem sledeću nedelju, imam nove prilike, i taj novi stav mi prija”, kaže on.

U jednom trenutku sezone smo videli 11 poraza za redom, čak kroz 12 taj-brejkova, a da si najčešće gubio tako što si igrao mečeve ili tri ili pet setova. Koji je taj momenat preokreta – kada se mečevi dobijaju ili gube?

“Nije lako kad krene takav niz, ali smo i pored toga gledali pozitivno na stvari. S kim god da sam igrao, nije me lako dobijao – već je morao za to da “pogine” – i to smo videli kao svetlu tačku. U tim momentima mora da si opušten, da da jednostavno ideš za taj poen, da ne čekaš da on promaši. Kad si komotan da to uradiš, kao što činim u poslednje vreme , stvari krenu da idu na tvoju stranu. Drago mi je poslednjih nedelju i po sve mnogo bolje izgleda!”

Da li je pomislio da će posle zaostatka od 3:0 u prvom setu moći da preokrene meč i dobije ga sa 3:0 u setovima? Kako je podneo vrućinu?

“Nisa mislio da će da bude 3:0 za mene, već 3:0 za njega. (smeh) Gubio sam i prethodne nedelje, imao takve momente I vraćao se u meč. Sada sam miran jer znam da igram dobro i da sam u dobrom nizu. Ipak, igra se na šljaci – pa nije sve gotovo, kao što biva na travi. A što se tiče vrućine, bilo je pakleno – i bilo mi je drago da sam izašao s terena što pre”, dodaje on.

Možda i najvažnije pitanje dana odnosilo se na iznenadan prekid saradnje sa Viktorom Troickim, i to usled pobedničkog niza, koji je zbunio sve iz sveta tenisa…

“Pravo da vam kažem, i mene je zbunilo, da ne kažem šokiralo, pošto sam ja u nedelju osvojio čelendžer – a u ponedeljak mi je saopšteno da prekida sa mnom saradnju Mi smo u sredu trebali da putujemo ovde, a Viktor je već u utorak popodne bio na Šatrijeu s Novakom, tako da... Sve je tu jasno, ne moram ja nešto puno da dodajem. Jako sam razočaran svim tim, ali Bože moj, imam Ogija, koji je sada glavni trener. Sa njim imam dobre rezultate, sve ide dobro, dobra je energija u timu; on veruje u mene i to je meni bitno”, optimističan je Kecmanović posle ove promene u timu.

Da li će možda dodavati još nekog Ognjenu Jovanoviću u trenerskom timu?

“Moraću to da učinim, iz razloga što se njemu žena porađa u vreme američke turneje. Ipak, ne žurim u to, i ne verujem da će da bude neko veliko ime. Prethodno sam imao i Davida Nalbandijana, Viktora – i nije mi nešto preterano pomoglo. Sada mi je važnija ova pozitivna energija u timu, zajedništvo i da to bude neko ko će se uklopiti. Videćemo ko bi to mogao da bude…”

O narednim protivnicima – Ečevevriju ili Boržešu – Miša Kaže:

“Mislim da su poprilično identični na šljaci, da nema neke razlike između dva “kera na šljaci” – kako se kaže. Ko god od njih dvojice bude moj naredni protivnik, biće teško, naporno, jer oni vole da i trče i da i da igraju duže poene. I pored toga, dobijao sam prošle nedelje slične igrače, tako da bih nastavio i ovom prilikom sa uspehom”, dodaje Kecmanović

U kratkom osvrtu na dosadašnji tog sezone, Miša kaže:

“Početak je bio kakav je bio iz više razloga, pre svega privatnih – i tu sam izvukao koliko sam mogao, što nije bilo puno, nažalost. Posle toga sam, hvala Bogu, odigrao dobro Dalas, Delrej Bič, Akapulko i opet sre malo vratio u život malo. Na šljaci sam imao teške mečeve i poraze, dvaput 7:6 – ono moje. (smeh) – ali I pored toga nije bilo skandalozno, iako je bilo frustrirajuće. Sva sreća pa sam probio zid u Valensiji, vratio u Top 50, dobio prvo kolo ovde - i drago mi je da mi je posle svega krenulo nabolje.”

S obzirom na sve kontroverze u profesionalnom tenisu o kojima se ovih dana priča na Rolan Garosu – i licemerje koje odlikuje sve strane uključene u ova prepucavanja – da li bi Miša Kecmanović uživao u ovom sportu i da se njime bavi u statusu prvih učesnika prvih decenija Grend Slemova – kao amater?

“Verujem da bih, jer kad sam počeo nisam ni znao da može da se živi od ovoga. Ja volim tenis, iako ponekad ne biva tako – na ovim velikim turnirima, kada se nerviraš kad gubiš 2:0 I moraš da se boriš iako bi najradije otišao sa terena. I pored svega toga, uživam da igram; nema ništa lepše – odeš negde, neki teren koji je usred ničega, samo ti, prijatelj, trener - i udarate, zezate se bez ikakvih presija tipa “da li ćeš da budeš nosilac ove nedelje, ući u glavni žreb turnira ili igrati kvalifikacije, čime ćeš putovati sutra ili prekosutra - vozom, avionom, biciklom... Sve je mnogo lepše onda”, potvrđuje svoju ljubav za tenisom danas odlični Miša Kecmanović, posle pobede koja će mu biti značajna iz više važnih razloga!

Autor: Iva Besarabić