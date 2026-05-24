ONI SU ŠAMPIONI KUPA SVETOZARA GLIGORIĆA: Šahovski klub Gornja Jablanica i Sirmium pokorili konkurenciju i odneli prestižni pehar!

U Paraćinu je dodelom pehara i medalja svečano završeno 12. izdanje Kupa Svetozara Gligorića, uz odziv od 12 klubova u open i 8 klubova u ženskoj sekciji.

Nakon pet odigranih kola ekipa Šahovskog kluba “Gornja Jablanica” iz Medveđe osvojila je prvo mesto. Tim su predvodili Mihail Brjakin, Ljepić Andrej, Miša Pap i Radoslav Dimitrov.

Drugo mesto pripalo je ekipi Šahovskog kluba “Crvena Zvezda” iz Beograda, dok je treće mesto osvojio Šahovski klub “Proleter” iz Čoke.

U konkurenciji žena trijumfovalo je Šahovsko sportsko udruženje “Sirmium” iz Sremske Mitrovice u sastavu Jovana Srdanović, Ekaterina Goltseva i Stanković Andrea.

Drugoplasirane su dame iz Šahovskog kluba “Tadić” iz Beograda, dok su treću poziciju zauzele šahistkinje Šahovskog kluba “Miloš Poznanović” iz Užica.

Nagrade najuspešnijima uručila je Bojana Bejatović, v.d. generalnog sekretara Šahovskog saveza Srbije, a pored pehara i medalja, pobednicima su uručene i robne nagrade kompanije “Tehnomanija”.

Autor: D.S.