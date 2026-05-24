AKTUELNO

Ostali sportovi

ONI SU ŠAMPIONI KUPA SVETOZARA GLIGORIĆA: Šahovski klub Gornja Jablanica i Sirmium pokorili konkurenciju i odneli prestižni pehar!

Izvor: Pink.rs, Foto: ŠSS ||

U Paraćinu je dodelom pehara i medalja svečano završeno 12. izdanje Kupa Svetozara Gligorića, uz odziv od 12 klubova u open i 8 klubova u ženskoj sekciji.

Nakon pet odigranih kola ekipa Šahovskog kluba “Gornja Jablanica” iz Medveđe osvojila je prvo mesto. Tim su predvodili Mihail Brjakin, Ljepić Andrej, Miša Pap i Radoslav Dimitrov.

Foto: ŠSS

Drugo mesto pripalo je ekipi Šahovskog kluba “Crvena Zvezda” iz Beograda, dok je treće mesto osvojio Šahovski klub “Proleter” iz Čoke.

U konkurenciji žena trijumfovalo je Šahovsko sportsko udruženje “Sirmium” iz Sremske Mitrovice u sastavu Jovana Srdanović, Ekaterina Goltseva i Stanković Andrea.

Drugoplasirane su dame iz Šahovskog kluba “Tadić” iz Beograda, dok su treću poziciju zauzele šahistkinje Šahovskog kluba “Miloš Poznanović” iz Užica.

Nagrade najuspešnijima uručila je Bojana Bejatović, v.d. generalnog sekretara Šahovskog saveza Srbije, a pored pehara i medalja, pobednicima su uručene i robne nagrade kompanije “Tehnomanija”.

Autor: D.S.

#Gornja Jablanica

#Kup Svetozara Gligorića

#Paraćin

#Sirmium

#Šah

#Šahovski klub

#Šahovski savez Srbije

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

U PARAĆINU POČEO KUP 'SVETOZARA GLIGORIĆA'

Ostali sportovi

Počeo 11. Kup 'Svetozara Gligorića' u Paraćinu

Ostali sportovi

Sve je spremno za finale Kupa Srbije: Na Zlatiboru će rukavice ukrstiti najbolji bokseri

Fudbal

'NE MORA SVAKO SELO DA IMA KLUB! NIJE TO NORMALNO...' Rasim Ljajić zagrmeo, otkrio koliko fudbalskih klubova ima u Srbiji i podržao predlog o reformi

Ostali sportovi

Crvena zvezda u Loznici cilja trofej Kupa Srbije u boksu: Trofej Kupa Srbije zakazan je za 14. i 15. jun (FOTO)

Ostali sportovi

U LOZNICI PADA ODLUKA O ŠAMPIONU KUPA SRBIJE! Zvezda vodi nakon prvog dana takmičenja (FOTO)