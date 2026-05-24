SRBIJA SLAVI SREBRO! Muslim Dadajev je vicešampion Evrope!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: wrestling-serbia.rs

Pionirski reprezentativac Srbije u rvanju slobodnim stilom, Muslim Dadajev, osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 48 kilograma na U15 Evropskom prvenstvu koje se održava u Bugarskoj.

Do titule vicešampiona Evrope Dadajev je stigao posle tri ubedljive pobede.

U osmini finala je prvo savladao Olcana Dumana iz Francuske sa 11:5, da bi potom u četvrtfinalu pobedio Poljaka Hamleta Simonijana sa 6:4. U polufinalu je bio bolji od Makedonca Luke Ananieva sa 8:1, a u finalu je tušem poražen od Rusa Umara Iklazova.

Mora se istaći da su mladi srpski rvači ostvarili veliki uspeh na šampionatu "starog kontinenta" u Samokovu, pošto je osim srebra Dadajeva i David Habi osvojio bronzu u grčko-rimskom stilu, a peta mesta zauzeli su Adam Horvat i Dragan Tankosić kao i Nevena Živojinović.

Autor: D.S.

