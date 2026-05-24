Šok u Crvenoj zvezdi: Smenjen Obradović smenjen – bivši trener 'zagrmeo' i na mrežama

KK Crvena zvezda saopštio je danas da Saša Obradović više nije prvi trener seniorskog tima, čime je okončan njegov drugi mandat na klupi crveno-belih.

Klub sa Malog Kalemegdana zahvalio se Obradoviću na dosadašnjem radu i saopštio da će ekipu do kraja sezone voditi Milan Tomić.

Obradović je u Zvezdu stigao u oktobru 2025. godine, nasledivši Janisa Sferopulosa. Početak njegovog drugog mandata bio je veoma uspešan, a crveno-beli su vezali šest pobeda u Evroligi i izbili na vrh tabele.

Međutim, usledio je pad forme, koji je kulminirao ispadanjem u završnici ABA lige i slabijim rezultatima u Evroligi, nakon čega je klub odlučio da prekine saradnju sa njim.

Tokom boravka u klubu, Obradović je bio aktivan i na društvenim mrežama, gde je ranije reagovao na spekulacije o kandidatima za selektora Srbije, porukom koja je privukla pažnju javnosti.

"Hmmm… nek sam zadnji na listi, ali da znam da ipak postojim kao trener" - napisao je tada Obradović.

Saša Obradović, bivši reprezentativac i dugogodišnji trener evropskih klubova, u Crvenu zvezdu se vraćao u dva navrata, a kao trener je između ostalog vodio Monako, sa kojim je stigao do Fajnal-fora Evrolige.

