SAMO SU NALJUTILI SRBINA! Novak preokretom srušio Francuza na Rolan Garosu, a evo ko mu je sledeći rival!

Srpski teniser Novak Đoković uspešno je započeo pohod ka četvrtom peharu u Bulonjskoj šumi i istorijskom 24. Grend slemu u karijeri.

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Rolan Garosa. On je posle velike borbe i uvodnog šoka savladao domaćeg igrača Đovanija Mpeši Perikara rezultatom 3:1, po setovima 5:7, 7:5, 6:1, 6:4.

Trenutno četvrti igrač planete morao je dobro da se pomuči kako bi slomio otpor 17 godina mlađeg Francuza. Perikar, koji zauzima 83. mesto na ATP listi, uspeo je da šokira Đokovića na samom startu i uzme mu prvi set, ali je nakon toga proradio srpski inat.

Pad u finišu prvog seta i velika borba u nastavku

Prvi set doneo je potpuno ravnopravan tenis, a odluka je pala u samom finišu. U 11. gemu mladi Francuz koristi trenutak Novakove dekoncentracije, pravi ključni brejk za 6:5, a potom rutinski servisom rešava set u svoju korist (7:5).

Drugi set doneo je još veću dramu. Đoković je konstantno pritiskao servis rivala, ali je propustio čak šest brejk prilika. Ipak, u 12. gemu, kod vođstva od 6:5, Novak koristi tek četvrtu set loptu da izjednači na 1:1 i potpuno preokrene moment meča.

Grčevi Francuza i surova dominacija Đokovića

Gubitak drugog seta potpuno je slomio Perikara, dok je Novak upalio motore. Srbin ekspresno pravi dupli brejk i vodi sa 3:0. U tim trenucima Francuz je zatražio i medicinski tajm-aut zbog jakih grčeva. Đoković to koristi na najbolji način i sa ubedljivih 6:1 rešava treći period igre.

Četvrti set bio je samo rutina za šampiona. Novak odmah na startu oduzima servis protivniku, stiče ranu prednost i bez većih problema privodi meč kraju sa konačnih 6:4. Bila je to Novakova 102. pobeda na pariskom grend slemu u karijeri.

Poznato ko je sledeći protivnik!

Novak Đoković će u drugom kolu Rolan Garosa igrati protiv još jednog domaćeg tenisera, Valentina Rojea. Francuz je u svom uvodnom meču maksimalnim rezultatom 3:0 (6:4, 6:2, 6:2) eliminisao Uga Delijena iz Bolivije.

Zanimljivost: Đoković se u svojoj bogatoj karijeri nikada do sada nije sastajao sa Rojeom, koji je trenutno 74. igrač na ATP listi.



Autor: D.S.