Apsolutna dominacija Italijana: Antoneli pokorio Kanadu za četvrtu uzastopnu pobedu u F1

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Christopher Katsarov ||

Vozač Mercedesa mladi Italijan Andrea Kimi Antoneli pobedio je večeras na trci za Veliku nagradu Kanade u Formuli 1 na stazi u Montrealu.

On je došao do četvrte uzastopne pobede u sezoni, ispred Luisa Hamiltona, koji je ostvario najbolji rezultat u Ferariju i Maksa Ferstapena iz Red Bula.

Džordž Rasel koji je krenuo sa pol pozicije završio je trku pre vremena zbog incidenta i izletanja sa staze.

Drugi vozač Ferarija Šarl Lekler zauzeo je četvrto mesto, a u Top 10 su još Isak Hađar (Red Bul), Franko Kolapinto (Alpin), Lijam Loson (Rejsing Buls), Pjer Gasli (Alpin), Karlos Sains (Vilijams) i Oli Berman (Has).

Antoneli vodi u generalnom plasmanu sa 131 bodom, Rasel ima 88, a Lekler 77.

Naredni trka vozi se 7. juna u Monte Karlu.

Autor: Jovana Nerić

