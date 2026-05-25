Haos u Milanu: Navijači napali Ibrahimovića, obezbeđenje ga pratilo van stadiona

Fudbalski klub Milan proživljava najteže trenutke u novijoj istoriji! Poraz od Kaljarija na domaćem terenu značio je samo jedno – sportski debakl i gubitak mesta u Ligi šampiona naredne sezone. U centru uragana našao se trener Masimilijano Alegri, čija je sudbina sada u rukama vlasnika "RedBird-a", Džerija Kardinalea.

Iako je atmosfera na stadionu bila na ivici incidenta, Alegri je nakon meča izašao pred kamere "Dazn-a" vidno utučen, ali bez namere da podnese ostavku.

- Branili smo se očajno kao tim. Nemam šta da zamerim momcima, ali sam razočaran i besan. Sa teškim srcem i velikom gorčinom moramo da prihvatimo ovaj rezultat - izjavio je Alegri, direktno odgovorivši na pitanje o odlasku sa klupe: - Neću podneti ostavku. Potrebna je hladna glava za konačnu procenu.

Koliko je situacija kritična, najbolje pokazuje scena ispred stadiona. Osnivač "RedBird-a" Džeri Kardinale napustio je San Siro odmah nakon poslednjeg zvižduka, a u stopu ga je pratio Zlatan Ibrahimović. Naime, obojicu je obezbeđenje ispratilo do parkinga.

Legendarni Šveđanin, koji sada ima ulogu savetnika, doživeo je ono što je do skoro bilo nezamislivo – navijači su ga ispratili salvom uvreda i psovki dok je išao ka svom automobilu. Bes "Tifoza" zbog gubitka Lige šampiona (za koju je Milanu bio dovoljan i bod) prelio se na sve strukture kluba.

Dok su se igrači i stručni štab povukli u tišinu, a kapije stadiona zatvorile, u ložama su ostali samo Đorđo Furlani i Masimo Kalveli. Muk koji vlada u taboru Milana nagoveštava radikalne poteze.

Alegri priznaje greške, ali lopticu prebacuje na upravu:

- Napravio sam greške u ovih šest poraza. Rezultat na kraju godine uvek diktira ocenu sezone, ali moramo biti jasni u analizi. Bili smo previše pasivni kod golova, to nam se nikada pre nije desilo.

Sada se čeka samo jedno – zvanična odluka Džerija Kardinalea. Da li će "RedBird" preseći i uručiti otkaz Alegriju nakon ove blamaže, ili će mu dati još jednu šansu da vida rane u Ligi Evrope? Jedno je sigurno, u Milanu predstoje vreli dani...



Autor: Jovana Nerić