MESIJU SE DOGODILO ONO NAJGORE 17 DANA PRED MUNDIJAL! Cela planeta čeka informacije o Argentincu uoči Svetskog prvenstva

Lionel Mesi je zbog povrede napustio igru 17 dana pre početka Svetskog prvenstva.

Inter Majami je pobedio Filadelfiju u utakmici sa 10 golova, rezultatom 6:4, ali ovaj meč će ostati u senci povrede Lionela Mesija.

Argentinac je u 73. minutu zatražio izmenu nakon što se uhvatio za nogu, a sa terena je otišao pravo prema svlačionici.

Argentina, ali i ostakak sveta, sada u strepnji čeka informacije o povredi. Svetsko prvenstvo počinje za 17 dana, a Argentina će prvu utakmicu grupne faze igrati za 22 dana.

This was the moment, Messi felt something, rubbed the back of his left leg, took himself out, earth started to tremble with Argentina’s WC opening match just 22 days away. pic.twitter.com/COk2MbbRFC — Barça Touchline (@BarcaTouchline) 25. мај 2026.

Messi was holding the back of his leg when he asked to be substituted. He was in such a peak form, this injury is extremely untimely pic.twitter.com/yGNICKhfNL — Messi Fanatic (@MessiFanatic_) 25. мај 2026.

Autor: Jovana Nerić