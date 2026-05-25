Velika pobeda odbojkašica Srbije protiv šampiona Evrope, Aleksandra Uzelac je nezaustavljiva

Izvor: Pink.rs/Telegraf

Odbojkašice Srbije došle su do prve pobede na pripremnom turniru u Đenovi! Nakon poraza od Italije (2:3) i Poljske (0:3), srpski tim je u trećem kolu savladao Tursku rezultatom 3:1 (23:25, 25:19, 25:18, 25:22).

Iako selekcije nisu nastupile u najjačim sastavima, duel sa Turskom ponovo je pokazao koliko je veliko rivalstvo između dve reprezentacije, pa je trijumf imao dodatnu težinu.

Aleksandra Uzelac nastavila je sa odličnim partijama i još jednom potvrdila da bi mogla da bude jedno od glavnih imena reprezentativnog leta. Meč je završila sa čak 26 poena, uz impresivan učinak u napadu, dva bloka, tri asa i veoma siguran prijem.

Sve bolju formu prikazuje i Anja Zubić, koja se ozbiljno nameće kao opcija na mestu drugog korektora iza Tijane Bošković. Ovoga puta dodala je 15 poena.

Kapitenka Maja Aleksić osvojila je 12 poena, Hena Kurtagić 11, Vanja Ivanović 10, Branka Tica šest, dok je Slađana Mirković meč završila sa četiri poena. Na poziciji libera igrala je Bojana Gočanin, koja je zabeležila 48 prijema uz tri greške.

U redovima Turske najefikasnija je bila Japrak Erkek sa 18 osvojenih poena.

Srpske odbojkašice su tako završile turnir na trećem mestu, a već u ponedeljak vraćaju se iz Italije i nastavljaju pripreme za predstojeću Ligu nacija u Beogradu.

Podsetimo, u prva dva meča na turniru, Italija nas je savladala sa 3-2, a naš kombinovani tim je izgubio 3-0 od Poljske.

Autor: Jovana Nerić

