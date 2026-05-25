Umro čuveni fudbaler Olimpijakosa

Nekadašnji proslavljeni defanzivac i višestruki šampion sa ekipom Olimpijakosa, Paraskevas Antzas, preminuo je u 49. godini života, javljaju grčki mediji!

Antzas je poslednje dane proveo na jedinici intenzivne nege u bolnici u Drami, gde su se lekari borili za njegov život. Nažalost, njegovo telo nije izdržalo bitku sa ALS-om (amiotrofična lateralna skleroza), progresivnom bolešću motornih neurona koja uzrokuje atrofiju mišića i gubitak osnovnih telesnih funkcija.

Antzas je bio jedan od najboljih štopera svoje generacije. Najdublji trag ostavio je u dresu Olimpijakosa, gde je u zlatnim godinama kluba osvojio čak sedam titula prvaka Grčke i tri trofeja nacionalnog kupa. Pored tima iz Pireja, nastupao je za Ksanti i Doksu iz Drame.

Njegov kvalitet prepoznat je i na reprezentativnom nivou – za nacionalni tim Grčke upisao je 26 nastupa, ostavivši pečat u periodu kada je grčki fudbal doživljavao najveće uspehe na međunarodnoj sceni.

Kada je u pitanju amiotrofična lateralna skleroza (ALS), bolest od koje je Antzas preminuo, to je ista ona bolest od koje je decenijama bolovao čuveni naučnik Stiven Hoking. U pitanju je neurodegenerativni poremećaj koji pogađa nerve zadužene za voljne pokrete mišića.

Bolest se najčešće javlja između 40. i 70. godine života, a prvi simptomi uključuju slabost u rukama i nogama, grčeve, otežan hod i probleme sa govorom. Kako bolest napreduje, pacijenti gube sposobnost kretanja, a u kasnijim fazama i sposobnost samostalnog disanja. Iako uzrok bolesti nije do kraja razjašnjen, smatra se da genetika igra ulogu u samo 5-10 odsto slučajeva, dok je kod ostalih pojava sporadična.

Autor: S.M.