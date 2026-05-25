Ivana Španović u sredu startuje sezonu na otvorenom u Košicama : Prvi nastup na trgu u troskoku i skoku udalj

Srpska atletičarka Ivana Španović počeće u sredu sezonu na otvorenim borilištima na međunarodnom mitingu u Košicama, saopšteno je danas iz SAS.

"Reč je o takmičenju na trgu planiranom samo za skakače udalj i troskokaše oba pola. Podloga je od dasaka", izjavio je trener srpske atletičarke Goran Obradović, preneo je SAS.

Španović je trebalo da letnju premijeru obavi prošle srede u italijanskoj Savoni.

"Na tonizaciji dva dana pred odlazak uhvatio ju je grč u kvadricepsu. Iz predostrožnosti smo odlučili da ne idemo. Kad smo videli da nije ništa ozbiljno potražili smo novu mogućnost i odlučili se za Košice", dodao je Obradović.

Španović je na početku sezone skakala udalj s kraćim zaletom pa to primenjuje i u troskoku, disciplini koju je u prvi plan stavila prošle sezone. Krenuće iz 10 koraka.

"Najdalje je na taj način skočila 13,80 metara pa očekujemo da bude što bliža tom rezultatu", rekao je Obradović.

Iz SAS podsećaju da pun zalet Španović iznosi 16 koraka. SAS navodi da je srpska atletičarka pun zalet primenila zimus na Svetskom prvenstvu u dvorani u Torunju (Poljska) gde je osvojila šesto mesto s 14,35 m.

Španović se trenutno nalazi na 10. poziciji rang liste u disciplini troskok.

"Izvanredan plasman s obzirom da je ostvaren posle samo godinu dana bavljenja ovom disciplinom. Otvara joj vrata svih velikih takmičenja, pa će sledeće biti miting Dijamantske lige u Oslu 10. juna", najavio je Obradović.

Autor: Jovana Nerić