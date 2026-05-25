Pogledajte sastav igrača Španije koji NE IDU na Mundijal: Luis de la Fuente imao je veoma nezgodan zadatak!

Luis de la Fuente odlučio se za 26 fudbalera, a mnoga jaka imena ostala su bez poziva...

Selektor Španije Luis de la Fuente danas je saopštio spisak od 26 putnika na Mundijal, a kao i u svakoj zemlji, uvek su i tema - nepozvani igrači.

De la Fuente je doneo veoma čudnu, istorijsku odluku, da na Mundijal ne povede nijednog člana Real Madrida.

Iako nijedan od njih nije posebno blistao, dovoljno je reći da će na televizoru Mundijal gledati - Dani Karvahal, Din Hausen, Raul Asensio, Alvaro Kareras i Gonzalo Garsija.

Nema ni nekih jakih imena poput Robina Le Normana, startera sa Evropskog prvenstva 2024. godine, dok su se neki nadali da bi iz Barselone mogli da bude pozvani i Đerar Martin i Mark Bernal, ali je konkurencija ipak bila prejaka.

Očekivano, stranice na mrežama i analitičari naklonjeni Realu već su sastavili tim od igrača koji ne putuju, uz pitanje dokle bi dogurao tim nepozvanih?

Aleks Remiro kao golman, dok u odbrani konkurišu pomenuti igrači Reala - Karvahal, Hausen, Kareras, uz Barsine Đerara Martina i Alehandra Baldea, kao i Robina Le Normana.

U veznom redu su Mark Bernal, Atletikov Pablo Barios koji je i debitovao kod Luisa de la Fuentea i sakupio šest nastupa, ali je ove sezone kuburio sa povredom u finišu sezone. Osim njih, nema ni povređenog Fermina Lopeza, koji bi sigurno bio na spisku da mu nije stradala metatarzalna kost zbog koje pauzira do kraja leta. U odnosu na spisak iz marta, nema ni Karlosa Solera i Pabla Fornalsa.

U napadu je izostao pomenuti Goznalo Garsija, koji nije ni debitovao kod De la Fuentea, ali za mladu reprezentaciju ima učinak od šest golova na sedam utakmica.

Sve u svemu, ovako bi nekako mogla da izgleda postava od 11 igrača koji neće igrati za Španiju na SP:

Remiro - Karvahal, Le Norman, Hausen, Martin, Kareras - Bernal, Pablo Barios, Fermin Lopez, Fornals - Gonzalo Garsija.

