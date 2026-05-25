JUSUF NURKIĆ NE IGRA PROTIV SRBIJE: Bosansko-hercegovački košarkaš ne dolazi u Beograd na megdan 'orlovima' u kvalifikacijama za Mundobasket

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Tanjug AP/Chara Savvidou

Bosansko-hercegovački košarkaš Jusuf Nurkić neće igrati protiv Srbije ovog leta.

Košarkaška reprezentacija Srbije će u julu 2026. godine u kvalifikacijama za Mundobasket igrati protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine.

Selektor Dušan Alimpijević naveo je da će Nikola Jokić igrati za Srbiju, ali selektor Bosne Dario Đerđa neće imati najjači tim na raspolaganju.

Reprezentacija BiH će u Beograd, na megdan sa Srbijom, doći bez svog najboljeg igrača i NBA centra Jute Džez, Jusufa Nurkića.

"Nurkić će tokom jula biti u pregovorima za novi NBA ugovor, stoga zbog propisa i rizika od eventualne povrede neće biti sa nama u mečevima protiv Turske i Srbije. Ipak, dogovorili smo se da on bude na raspolaganju reprezentaciji u avgustu, kada su na rasporedu mečevi drugog kruga kvalifikacija", rekao je Đerđa.

Neće igrati ni Kosta Kondić, član Dubaija.

"Nakon svih pokušaja da ga privolimo da igra za naš nacionalni tim, Kondić je na kraju istakao kako jednostavno ne želi nastupati za reprezentaciju BiH. Poštujemo njegovu odluku, to je sada za nas završena priča", zaključio je selektor.

Autor: Jovana Nerić

