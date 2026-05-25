KSS SE HITNO OGLASIO O NIKOLI JOKIĆU: Čestitali mu na još jednom velikom priznanju (FOTO)

Nikola Jokić je NBA sezonu završio kako nije želeo, eliminacijom koju je Denver nagets doživeo već na startu plej-ofa, a onda je čuo vest koja je za mnoge neočekivana: MVP lige je, drugi put zaredom, Šai Gildžis Aleksander iz Oklahome. Danas je, međutim, stiglo (jedno drugo) zasluženo priznanje srpskom asu.

Naime, uvršten je u idealnu petorku NBA lige.

Tim povodom oglasila se srpska kuća košarke.

U objavi na društvenim mrežama, Košarkaški savez Srbije je poručio:

"Reprezentativac Srbije Nikola Jokić šesti put u karijeri izabran je u idealnu petorku NBA lige.

Ovo je osma sezona zaredom u kojoj se Jokić nalazi među idealnim petorkama NBA lige - šest puta u prvom i dva puta u drugom timu. KSS čestita Nikoli na još jednom velikom priznanju!", isiče naš nacionalni Savez.

Репрезентативац Србије Никола Јокић шести пут у каријери изабран је у идеалну петорку НБА лиге. Ово је осма сезона заредом у којој се Јокић налази међу идеалним петоркама НБА лиге - шест пута у првом и два пута у другом тиму. КСС честита Николи на још једном великом признању! 🇷🇸 pic.twitter.com/FGryLwqHAl — Košarkaški savez SRB (@KSSrbije) 25. мај 2026.

Podsetimo, pored Jokića u idealnoj petorci NBA lige u ovoj sezoni nalaze se još Šej Gildžes-Aleksander (Oklahoma), Viktor Vembanjama (San Antonio), Luka Dončić (LA Lejkersi) i Kejd Kaningem (Detroit).

Jokić i Gildžes-Aleksander su dobili svih 100 glasova u izboru za prvi tim. Vembanjama je dobio 99 glasova za prvi i jedan za drugi tim. Dončić je osvojio 91 glas za prvi i devet za drugi tim, a Kaningem 60 za prvi i 38 glasova za drugi tim lige.

Drugi tim NBA lige čine Džejlen Braun (Boston), Kavaj Lenard (LA Klipersi), Donovan Mičel (Klivlend), Kevin Durent (Hjuston) i Džejlen Branson (Njujork).

U treći tim NBA lige u ovoj sezoni izabrani su Tajris Maksi (Filadelfija), Džamal Marej (Denver), Džejlen Džonson (Atlanta), Džejlen Duren (Detroit) i Čet Holmgren (Oklahoma).

Mareju je ovo prvi put u karijeri da je član neke od tri idealne NBA petorke, a Denveru je ovo prvi put da ima dvojicu igrača koji su sezonu završili u nekim od tih petorki.

Nikola Jokić - statistika u sezoni 2025/2026 je nestvarna! Ali, zato, plej-of...

Ligaški deo sezone Jokić je zaršio uz zaista čudesnu statistiku: na tripl-dabl proseku je bio, uz 27,7 poena po utakmici, 12,9 skokova i 10,7 asistencija.

Šampionat je, računajući mečeve do plej-ofa, završio kao prvi po skokovima u celoj NBA ligi, bio je najbolji njen asistent, osmi je bio po poenima, deseti po procentu šuta iz igre (56,9%), a 20. po "krađama" (1,4 po utakmici).

U plej-of seriji sa Minesotom, jedinom koju je Denver odigrao, Jokićeva statistika je bila: 25,8 poena po utakmici, 13,2 skoka, 9,5 asistencija, jedna "krađa", 0,8 blokada, ali... Imao je najslabiji šut u karijeri kada se radi o dogiravanju - 44,6% iz igre. To mu je druga uzastopna sezona da mu je šut u plej-ofu ispod 50%, a to mu se nikad pre nije desilo, u šest dotadašnjih doigravanja. Ovoga puta bio je očajan u dalekometnim šutevima - sa samo 19,4% uspešnosti (primera radi u prošlom plej-ofu je trojke pogađao sa 38%, a dve sezone pre toga sa nestvarnih 46,1%). U šest mečeva sa Minesotom je imao i 3,8 izgubljenih lopti po nastupu.

Autor: Jovana Nerić