AKTUELNO

Košarka

Zvezda čula sjajne vesti! Crveno-beli dobili veliko pojačanje pred fajnal-for

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Pred početak polufinala domaćeg prvenstva dobre vesti stigle su za Crvenu zvezdu, pošto se Stefan Miljenović oporavio od povrede i ponovo trenira sa ekipom.

Srpski košarkaš je propustio kompletan plej-of ABA lige, ali će sada biti na raspolaganju stručnom štabu pred završnicu KLS.

Njegov povratak dodatno dobija na značaju zbog činjenice da Kodi Miler-Mekintajer nije prijavljen za domaće prvenstvo, pa će Miljenović praktično biti jedini klasični plejmejker u timu crveno-belih.

Od stranih košarkaša za KLS prijavljeni su Semi Odželej, Tajson Karter, Džordan Nvora i Džered Batler.

Ekipa će u završnici domaćeg prvenstva imati i promenu na klupi, pošto će crveno-bele sa trenerske pozicije predvoditi Milan Tomić nakon odlaska Saše Obradovića.

Zvezdu u polufinalu KLS očekuje duel protiv Spartaka.

pročitajte još

KSS SE HITNO OGLASIO O NIKOLI JOKIĆU: Čestitali mu na još jednom velikom priznanju (FOTO)

Autor: Jovana Nerić

#KK Crvena zvezda

#KLS

#Košarka

#Stefan Miljenović

#pojačanje

POVEZANE VESTI

Fudbal

ZVEZDA IZGUBILA NA MARAKANI: Crveno-beli posle više od osam godina poraženi na svom terenu

Košarka

POJAČANJE STIGLO IZ AMERIKE: Sleteo u Beograd, oglasila se Crvena zvezda! (VIDEO)

Košarka

DEKLASIRALI ZLATIBOR! Crveno-beli se osvetili za poraz u Čajetini i otišli na fajnal-for!

Fudbal

ZVEZDA IMA NOVOG GOLMANA: Crveno-beli dobili veliko pojačanje među stativama

Košarka

DA SE NAJEŽIŠ! Neverovatna koreografija Grobara posvećena Vujoševiću na večitom derbiju Partizan - Crvena zvezda (VIDEO)

Košarka

PAKAO ZA ZVEZDU! Povredio se lider crveno-belih u jeku ABA plej-ofa!