TRANSFER BOMBA U HUMSKOJ? Partizan dovodi igrača kojeg je Nica platila 22 miliona evra!

Partizan će tokom predstojećeg leta navodno pokušati da angažuje napadača kakav dugo nije viđen u srpskom fudbalu. Prema pisanju nigerijskih medija, crno-beli su ozbiljno zainteresovani za napadača Nice, Terema Mofija.

Ovaj transfer u ovom trenutku deluje kao san, s obzirom na to da 27-godišnji fudbaler trenutno nastupa za Porto kao pozajmljeni igrač i u Portugaliji je upravo osvojio titulu šampiona države.

Pozajmica kao jedina opcija za crno-bele?

Portal "BSNSports" prenosi da su za Mofija "zagrizli" Troa i beogradski Partizan. Prema svemu sudeći, Nigerijac više nije u planovima sportskog sektora Nice, uprkos tome što ima još godinu dana važećeg ugovora.

Promašena investicija Francuza: Nica je leta 2023. godine platila ovog napadača Lorijanu čak 22.500.000 evra, pa se tamo sada smatra promašenom investicijom.

Problem sa finansijama: Tržišna vrednost Mofija trenutno iznosi 10.000.000 evra, što je van domašaja Partizana, pa je jedina realna opcija pozajmica.

Ogromna plata: Najveću kočnicu za "parni valjak" predstavlja činjenica da njegova godišnja plata iznosi čak 2.800.000 evra.

Mofi je najbolju sezonu u karijeri odigrao 2022/2023. godine, kada je u francuskoj Ligi 1 na 34 utakmice postigao 18 golova i zabeležio tri asistencije.

Autor: D.S.