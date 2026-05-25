SVET SPORTA OPLAKUJE ODLAZAK LEGENDE: Sa čuvenom generacijom odveo Jugoslaviju na sam krov sveta

Legenda jugoslovenskog i slovenačkog rukometa, Milan Zupančič, preminuo je u 96. godini života. Izgubili smo jednog od najvažnijih ljudi slovenačkog rukometa i istaknutog sportskog radnika koji je ostavio neizbrisiv i veliki trag u bivšoj Jugoslaviji i Sloveniji.

Nakon osamostaljenja Slovenije, Zupančič je postao prvi predsednik Rukometnog saveza Slovenije i direktno je učestvovao u stvaranju temelja modernog slovenačkog rukometa.

Vodio Jugoslaviju do svetskog zlata

Pre nego što je preuzeo vođenje slovenačkog saveza, Milan Zupančič je obavljao ključne i značajne funkcije u Rukometnom savezu Jugoslavije, gde je bio izuzetno cenjen kao sposoban organizator i čovek velikog autoriteta.

Zlatna era: Za vreme njegovog mandata, reprezentacija Jugoslavije je 1986. godine ostvarila istorijski uspeh i postala prvak sveta.

Razvoj sporta: Tokom svoje duge i bogate sportske karijere, maksimalno se zalagao za razvoj mladih igrača, unapređenje klubova i međunarodnu afirmaciju rukometa.

Njegovim odlaskom u 96. godini života ostalo je veliko nasleđe, kao i duboko poštovanje među sportskim radnicima širom celog regiona.

Autor: D.S.