DETONACIJA NA MARAKANI: Zvezda sprema TOP POJAČANJE - Otkriveno kada stiže velika transfer bomba!

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković gostovao je u podkastu "2x45", gde je otvoreno govorio o planovima sportskog sektora za predstojeći letnji prelazni rok i nadogradnji tima za novu sezonu.

Iako su igrači na pauzi koja će trajati manje od mesec dana, na stadionu "Rajko Mitić" posao ne staje – uveliko se pravi plan i konstrukcija ekipe koja bi trebalo da bude konkurentna u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Stanković je istakao da će timu biti potrebno nekoliko novih igrača na ključnim pozicijama.

Koja pojačanja se traže za Ligu šampiona?

Konkretna imena još uvek nisu u prvom planu, ali klub već ima određene opcije na radaru koje bi mogle doneti novu energiju timu.

Odbrana i vezni red: "Sigurno će nam pozadi biti potreban jedan ili dva igrača, da li centralno ili sa strane. U vezi će nam sigurno biti potreban jedan plus jedan, jedno krilo i možda jedan špic", rekao je Stanković.

Zanimljivo ime na radaru: "Nema imena, nemam ga ni ja trenutno. Imam opcije, ima ih par, koliko smo radili na tome. Ima jedno onako zanimljivo krilo, ozbiljno zanimljivo krilo. To ćete verovatno već negde pokušati da iskopate… ozbiljno, ozbiljno", dodao je trener Zvezde.

On je naglasio da je cilj kluba da zadrži okosnicu tima do 31. avgusta, ali i da su promene neophodne kako bi ekipa dobila novu energiju i intenzitet. Kako je istakao, nukleus mora da ostane tu, a svlačionica se mora osvežiti novim licima, novom harizmom i novim intenzitetom na treninzima.

Kada stiže velika transfer "bomba"?

Posebno je naglasio da bi potencijalno jedno veliko pojačanje moglo da bude “bomba” prelaznog roka, ali da će se na takve transfere čekati do kraja avgusta.

Čeka se kraj leta: "Za one bombe, što kažemo ‘top player’, moraš da čekaš avgust, kraj avgusta. Realno je da bi taj jedan igrač koji bi napravio razliku u Crvenoj zvezdi, što kaže Marko Marin, napravio razliku i u Štutgartu", poručio je Stanković.

Komentar saradnika: O kvalitetu potencijalnih pojačanja govorio je i njegov saradnik Nenad Sakić. "Kad čujem Nenada Sakića… kad mi da svoje komentare i kad čujem taj entuzijazam i oduševljenost, znam da smo na dobrom putu. Sad da vidimo da li je to dostupno, sve zavisi od momenta i stanja", rekao je Stanković u podkastu "2x45".

Crvena zvezda tako ulazi u letnji prelazni rok sa jasnim planom – zadržati kostur tima, ali ga i osvežiti kvalitetnim pojačanjima koja bi trebalo da naprave razliku u narednoj sezoni.

Autor: D.S.