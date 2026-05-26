DELEGACIJA ŠAHOVSKOG SAVEZA SRBIJE U POSETI GRADU LESKOVCU! Srpski Mančester da se pripremi za šahovski turnir

Predsednik ŠSS Andrija Jorgić, potredsednik ŠSS Goran Vlajković, selektor muške reprezentacije Srbije Ivan Ivanišević i predstavnik ŠK "Glubočica" iz Leskovca Jovan Mitić susreli su se danas sa gradonačelnikom Leskovca dr sci. med. Goranom Cvetanovićem.

Delegacija Šahovskog saveza Srbije održala je i radni sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave - Brankicom Stamenković, Aleksandrom Pejčićem i Aleksandrom Stojanović, na kome su razgovarali o rezultatima i uspesima leskovačkih klubova, uvođenju šaha u škole, kao i o razvoju šaha i sporta u ovom gradu.

Jedna od ideja je i održavanje šahovskog turnira "Trofej Leskovca 2026", koji bi okupio veliki broj šahista i ljubitelja šaha.