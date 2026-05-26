PROBLEM ZA 'ORLOVE'? Još jedan klub hoće Veljka Paunovića

Veljko Paunović je baš tražen...

Kako saznaju izvori bliski klubu iz Soluna, PAOK je pokazao ozbiljno interesovanje da na svoju klupu dovede aktuelnog selektora Srbije, Veljka Paunovića.

Grčki klub, koji je sezonu završio na trećem mestu, ne krije ambiciju da ponovi uspeh od pre dve sezone. Tada su, podsetimo, u direktnim duelima savladali i AEK i Olimpijakos i uzeli titulu, a čelnici kluba veruju da je upravo Paunović profil stručnjaka koji može da im vrati primat u tamošnjem fudbalu.

Veljko Paunović je stekao reputaciju trenera koji izvlači apsolutni maksimum iz ekipa koje vodi, što je već dokazao tokom svog rada u Španiji, Meksiku i Engleskoj. Njegov rad u Srbiji, gde je uspeo da ujedini najveće zvezde nacionalnog tima i stvori hemiju u svlačionici, nije prošao nezapaženo kod uprave PAOK-a, koja traži lidera za povratak u Ligu Evrope.

Iako je Paunović preuzeo selektorsku funkciju u reprezentaciji Srbije tek prošlog novembra, njegov odlazak nije nemoguća misija. Naime, u ugovoru sa Fudbalskim savezom postoji posebna klauzula koja mu dozvoljava prekid saradnje u slučaju "primamljive ponude" iz inostranstva. Barem tako tvrdi španska "Marka".

Autor: Jovana Nerić