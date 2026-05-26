'JEDAN NAJTALENTOVANIJIH FUDBALERA' Stanković otvorio dušu: Srce mi plače zbog Radonjića!

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković izjavio je da sebi ne bi mogao da oprosti da nije pružio šansu Nemanji Radonjiću nakon svog povratka na stadion "Rajko Mitić".

Radonjića je klub dva puta suspendovao tokom ove sezone - prvo u novembru kada je trener bio Vladan Milojević, a potom sredinom februara ove godine, od kada ga nije bilo u sastavu Dejana Stankovića.

"Mnogo mi je žao, srce mi plače, to je istina. Radonja i ja imamo fenomenalan odnos, kao igrač i trener. On je jedan od najtalentovanijih fudbalera koje sam ikada video. Ono što on može da pokaže u jednoj minuti, retko ko može. To je igrač najvišeg nivoa. On je za Zvezdu pojačanje vredno minimum 15 do 20 miliona evra. Mi taj novac nemamo, to jednostavno nije naša realnost. Ne možemo da priuštimo ni mnogo manje iznose, a kamoli 15 ili 20 miliona, ali to je njegova stvarna vrednost na tržištu", rekao je Stanković.

Stanković je istakao i da oseća dozu krivice što možda nije još više probao da probudi suspendovanog prvotimca Crvene zvezde, za kojeg smatra da poseduje kvalitet iznad nivoa našeg fudbala.



"Kao što je rekao i direktor Terzić: 'Deki me je zamolio.' Ne bih sebi oprostio da nisam probao. Međutim, sada mi je jako krivo i žao što nisam više insistirao. Kad ostavimo po strani sve što se dešavalo na kraju sezone, proslave i suspenzije - on je zaista dobar momak. Žao mi je što nisam još više insistirao, i preko sebe i njega, preko svega, trebalo je još. Iz ovoga ću izvući pouku za budućnost: kada prepoznam takav talenat ili kada igrač bude u sličnom problemu, da možda ne odustanem na drugoj, već na petoj šansi", dodao je šef struke Crvene zvezde.

On je upitan i da li za Radonjića ima povratka.

"Ima, kako nema. Mislim da će i dalje igrati fudbal", rekao je Stanković, koji je potom upitan da li će to biti na visokom nivou.

"Zavisi šta je visoki nivo, Evropa? Iskreno se nadam da hoće. Sada sve zavisi od njegovog izbora – da li će ostati u Evropi ili će otići u Saudijsku Arabiju i Emirate. Igranje u Evropi zahteva jake treninge i neverovatan intenzitet, jer sezona nosi od 55 do 75 utakmica, a za to morate biti stvarno spremni", rekao je Stanković.

