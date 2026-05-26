Da li će Lionel Mesi igrati na Svetskom prvenstvu?

Klub u kojem nastupa Mesi se oglasio zvaničnim saopštenjem, gde je pojasnio situaciju sa Argentincem, ali nije dao okvire kada će biti spreman da ponovo bude na terenu.

Reprezentativac Argentine Lionel Mesi zabrinuo je fudbalsku javnost jer se na poslednjem meču Inter Majamija povredio i doveo u pitanju nastup na Svetskom prvenstvu ovog leta.

- Nakon dodatnih medicinskih pregleda obavljenih ovog ponedeljka, početna dijagnoza ukazuje na preopterećenje povezano sa mišićnim zamorom zadnje lože leve noge. Vreme njegovog povratka fizičkim aktivnostima zavisiće od kliničkog i funkcionalnog oporavka - stoji u klupskom biltenu, a utisak je da će Mesi dati sve od sebe da se spremi za Svetsko prvenstvo, gde Gaušosi brane titulu.



Autor: Jovana Nerić