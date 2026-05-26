AKTUELNO

Fudbal

Da li će Lionel Mesi igrati na Svetskom prvenstvu?

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Rebecca Blackwell ||

Klub u kojem nastupa Mesi se oglasio zvaničnim saopštenjem, gde je pojasnio situaciju sa Argentincem, ali nije dao okvire kada će biti spreman da ponovo bude na terenu.

Reprezentativac Argentine Lionel Mesi zabrinuo je fudbalsku javnost jer se na poslednjem meču Inter Majamija povredio i doveo u pitanju nastup na Svetskom prvenstvu ovog leta.

Klub u kojem nastupa Mesi se oglasio zvaničnim saopštenjem, gde je pojasnio situaciju sa Argentincem, ali nije dao okvire kada će biti spreman da ponovo bude na terenu.

- Nakon dodatnih medicinskih pregleda obavljenih ovog ponedeljka, početna dijagnoza ukazuje na preopterećenje povezano sa mišićnim zamorom zadnje lože leve noge. Vreme njegovog povratka fizičkim aktivnostima zavisiće od kliničkog i funkcionalnog oporavka - stoji u klupskom biltenu, a utisak je da će Mesi dati sve od sebe da se spremi za Svetsko prvenstvo, gde Gaušosi brane titulu.

Autor: Jovana Nerić

#Lionel Mesi

#Mundijal

#povreda

POVEZANE VESTI

Košarka

DRAMA U LOS ANĐELESU ZBOG DONČIĆA! Oporavak ipak ne ide po planu! Isplivale nove informacije o Luki!

Fudbal

DA LI ĆE OVO BITI NJEGOV POSLEDNJI VELIKI INTERNACIONALNI IZAZOV? Lionel Mesi odlučio gde nastavlja karijeru!

Fudbal

HIT SCENA NA AERODROMU: Carinik proveravao pasoše, a onda je na red došao Lionel Mesi - usledio je šou (VIDEO)

Ostali sportovi

NOVAKOV NAREDNI RIVAL U OZBILJNOM PROBLEMU: Mnogi se pitaju da li će uopšte igrati protiv Srbina!

Fudbal

Anćeloti: Estevao će igrati za Brazil na Svetskom prvenstvu 2026.

Fudbal

Tramp: Nije me briga da li će Iran učestvovati na Svetskom prvenstvu u fudbalu