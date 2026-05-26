PAUNOVIĆ SAOPŠTIO SPISAK: Bez standardnih reprezentativaca, šansa braći Stanković, Zukiću, Staniću i igračima iz Superlige

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović saopštio je spisak igrača na koje računa za dve prijateljske utakmice.

Srbija će igrati protiv dva učesnika predstojećeg Mundijala, Zelenortskih ostrva u Lisabonu 31. maja od 16.30 i Meksika u Toluki, 5. juna od 4.00.

„Orlovi“ će ovog puta nastupiti u znatno izmenjenom sastavu, pošto većina standardnih reprezentativaca neće biti na raspolaganju stručnom štabu. Zbog odmora i dogovora sa selektorom van konkurencije ostali su svi golmani, zatim kapiten Nikola Milenković, Aleksandar Mitrović, Sergej Milinković-Savić, Saša Lukić, Luka Jović... Tu su iz starog saziva samo Strahinja Pavlović, Strahinja Eraković, Andrija Živković, Aleksandar Stanković i Veljko Birmančević.

Paunović je još ranije naglasio da će upravo ovakvi termini biti prilika da pojedini fudbaleri iz drugog plana dobiju šansu da se nametnu i izbore ozbiljniju ulogu u nacionalnom timu pred nastavak takmičarskih obaveza, pa su poziv dobili Filip Stanković, golman Venecije koga ćemo gledati sa bratom Aleksandrom, te svi mlađi fudbaleri iz Superlige koje je već pozivao na okupljanja.

Šansu će dobiti i Jovan Milošević, Petar Stanić, Dejan Zukić, fudbaleri o kojima se polemisalo na prethodnim okupljanjima, za koje je Paunović govorio da će "doći i njihovo vreme". Ovo je najmlađi mogući sastav "orlova" i sigurno ne onaj koji će početi Ligu nacija u septembru.

„Orlovi“ u subotu 30. maja kreću za Lisabon, gde ih dan kasnije na stadionu Belenenseša očekuje duel protiv Zelenortskih ostrva.

Na spisku se nalaze sledeći igrači:

Golmani: Filip Stanković (Venecija), Veljko Ilić (Viđev Lođ), Luka Lijeskić (Radnički 1923).

Odbrana: Strahinja Pavlović (Milan), Strahinja Eraković (Crvena zvezda), Ognjen Mimović (Pafos), Kosta Nedeljković (Lajpcig), Vukašin Đurđević (Partizan), Veljko Milosavljević (Bornmut), Nikola Simić (Partizan), Mirko Milikić (Železničar), Stefan Bukinac (Jang Bojs), Adem Avdić (Crvena zvezda).

Srednji red: Aleksandar Stanković (Klub Briž), Njegoš Petrović (Vojvodina), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Vanja Dragojević (Partizan), Petar Stanić (Ludogorec), Vladimir Lučić (Crvena zvezda), Dejan Zukić (Volfsberger).

Krilni napadači: Andrija Živković (PAOK), Andrija Maksimović (Lajpcig), Veljko Birmančević (Hetafe), Lazar Ranđelović (Vojvodina).

Napadači: Jovan Milošević (Verder), Nikola Štulić (Leće), Mihailo Ivanović (Milvol).



Autor: Jovana Nerić