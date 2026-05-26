KOŠARKAŠKI KLUB CRVENA ZVEZDA VRAĆA PLEJMEJKERA Teodosić opet na Malom Kalemegdanu

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: kkcrvenazvezda.rs

Crvena zvezda nastavlja sa promenama unutar kluba, deo crveno-belog sistema ponovo će postati Miloš Teodosić.

Legendarni srpski plejmejker postigao je dogovor sa čelnicima kluba sa Malog Kalemegdana, čime je i zvanično dogovoren njegov povratak u Zvezdu. Ipak, u ovom trenutku još uvek nije poznato koju će tačno ulogu imati u narednom periodu.

Tokom prethodnih dana sve glasnije se govorilo o mogućnosti da Teodosić ponovo bude deo kluba, posebno u trenutku kada je u toku velika rekonstrukcija sportskog sektora.

Kontakt između dve strane postojao je još od kraja prošle sezone, kada je Teodosiću, po završetku igračke karijere, ponuđeno da ostane u klubu. Ipak, tada nije došlo do konačnog dogovora.

Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije odlučio je da napravi pauzu od godinu dana kako bi se odmorio i distancirao od svakodnevnih obaveza, ali je novi poziv sa Malog Kalemegdana ovoga puta prihvatio bez mnogo razmišljanja.

Usledili su razgovori sa predsednikom kluba Željkom Drčelićem, posle kojih je postignut dogovor na obostrano zadovoljstvo.

Tako će nekadašnji as CSKA, Olimpijakosa i Virtusa u narednom periodu pomagati Crvenoj zvezdi van terena, a u klubu veruju da će njegovo iskustvo i autoritet predstavljati veliko pojačanje za budućnost.

Autor: Jovana Nerić

#KK Crvena zvezda

#Košarka

#Mali Kalemegdan

#Miloš Teodosić

