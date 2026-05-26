AKTUELNO

Fudbal

Luka Modrić napušta Milan! Hrvat odbio produžetak saradnje, poznato gde nastavlja karijeru?

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/Giovanni Evangelista ||

Zamišljali su navijači Milana drugačiji kraj. Možda počasni krug oko "San Sira" uz ovacije i priznanja nakon sezone u kojoj je igrao glavnu ulogu, ali realnost je potpuno drugačija – Luka Modrić definitivno napušta tabor "rosonera"!

Kako prenose italijanski mediji, a pre svega dobro upućeni "Tuttomercato", hrvatski vezista je već obavestio čelnike kluba da nema nameru da ostane u Milanu i naredne sezone.

Obnova ugovora, koja se do pre nekoliko dana činila kao puka formalnost, iznenada je propala. Iako je Modrić pronašao sjajnu hemiju sa trenerom Masimilijanom Alegrijem i čelnicima kluba, do razlaza je došlo zbog sportskih motiva.

Naime, Luka je zahtevao jasne tehničke i sportske garancije u vezi sa projektom kluba za narednu sezonu. Želeo je da zna u kom pravcu se Milan kreće i kakve su ambicije na tržištu, a kako odgovori očigledno nisu bili zadovoljavajući, odlučio je da podigne sidro.

Ono što najviše golica maštu fudbalske javnosti jeste njegova naredna destinacija. Prema istim izvorima, Modrić bi mogao da se vrati u Real Madrid! Hrvat očigledno smatra da još uvek može da igra na najvišem nivou, a povratak u Madrid, gde je stekao status legende, trenutno se nameće kao najrealnija opcija.

Podsetimo, Modrić je ove sezone bio jedan od ključnih igrača u Alegrijevom sistemu, pa će uprava Milana sada biti pred teškim zadatkom da pronađe adekvatnu zamenu za čoveka koji je dirigovao sredinom terena.

Doduše, i sam Alegri je u međuvremenu dobio otkaz s obzirom na to da je Milan ostao bez Lige šampiona.

Autor: Jovana Nerić

#Luka Modrić

#fudbal

#klub

#milan

#produžetak saradnje

POVEZANE VESTI

Fudbal

'SVE U ŽIVOTU IMA POČETAK ALI I KRAJ' Luka Modrić napušta Real Madrid: Ponosan sam što sam bio deo jedne od najuspešnijih era najboljeg kluba u istori

Fudbal

Sada je i definitivno! Luka Jović napušta Milan

Fudbal

Luka Modrić napušta Real Madrid, ali pre toga će se dogoditi nešto što se retko viđa

Fudbal

POZNATI FUDBALER HITNO OPERISAN: Luka Modrić zadobio dvostruki prelom! Hrvatska u strahu zbog Mundijala

Fudbal

ZVANIČNO JE: Luka Modrić ima novi klub

Lifestyle

KOLIKO BI ZAISTA TREBALO DA TRAJE S*KS? Stručnjaci razbijaju mitove i otkrivaju šta je normalno?