Luka Modrić napušta Milan! Hrvat odbio produžetak saradnje, poznato gde nastavlja karijeru?

Zamišljali su navijači Milana drugačiji kraj. Možda počasni krug oko "San Sira" uz ovacije i priznanja nakon sezone u kojoj je igrao glavnu ulogu, ali realnost je potpuno drugačija – Luka Modrić definitivno napušta tabor "rosonera"!

Kako prenose italijanski mediji, a pre svega dobro upućeni "Tuttomercato", hrvatski vezista je već obavestio čelnike kluba da nema nameru da ostane u Milanu i naredne sezone.

Obnova ugovora, koja se do pre nekoliko dana činila kao puka formalnost, iznenada je propala. Iako je Modrić pronašao sjajnu hemiju sa trenerom Masimilijanom Alegrijem i čelnicima kluba, do razlaza je došlo zbog sportskih motiva.

Naime, Luka je zahtevao jasne tehničke i sportske garancije u vezi sa projektom kluba za narednu sezonu. Želeo je da zna u kom pravcu se Milan kreće i kakve su ambicije na tržištu, a kako odgovori očigledno nisu bili zadovoljavajući, odlučio je da podigne sidro.

Ono što najviše golica maštu fudbalske javnosti jeste njegova naredna destinacija. Prema istim izvorima, Modrić bi mogao da se vrati u Real Madrid! Hrvat očigledno smatra da još uvek može da igra na najvišem nivou, a povratak u Madrid, gde je stekao status legende, trenutno se nameće kao najrealnija opcija.

Podsetimo, Modrić je ove sezone bio jedan od ključnih igrača u Alegrijevom sistemu, pa će uprava Milana sada biti pred teškim zadatkom da pronađe adekvatnu zamenu za čoveka koji je dirigovao sredinom terena.

Doduše, i sam Alegri je u međuvremenu dobio otkaz s obzirom na to da je Milan ostao bez Lige šampiona.



