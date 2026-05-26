KOMAD RAJA ZA NAJBOLJU BOSERKU SRBIJE! Sara Ćirković dobila plac na Jahorini od Republike Srpske (FOTO)

Predsednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra "Jahorina" Nedeljko Elek izjavio je danas da će svetska i evropska šampionka u boksu Sara Ćirković dobiti plac na Jahorini kao znak zahvalnosti za sportske uspehe i promociju Republike Srpske, a na njegovu i inicijativu predsednika Vlade Srpske Save Minića.

"Zadovoljstvo je Jahorini da ugosti svetskog i evropskog šampiona Saru, a još veće što je ona iz Zvornika, iz Republike Srpske. Mislim da svaki sportista Republike Srpske treba da se ugleda na nju", rekao je Elek na konferenciji za novinare povodom boravka ženske seniorske bokserske reprezentacije Srbije na Jahorini, gde će obaviti pripreme za predstojeća takmičenja.

On je zahvalio i treneru srpske bokserke, ističući da Olimpijski centar "Jahorina" godinama sarađuje sa bokserskim reprezentacijama i sportskim savezima.

Elek je podsetio da su se na Jahorini pripremale i druge vrhunske reprezentacije, poput vaterpolo reprezentacije Srbije, koja je nakon boravka na Jahorini ostvarivala značajne rezultate.

"Bokseri su ovde već deset godina i možemo reći da je i naš mali deo bio da pomogao da Sara postane ovo što jeste", naveo je Elek.

On je istakao da ne želi da sve ostane samo na rečima, već da zahvalnost prema vrhunskim sportistima treba pokazati konkretnim delima.

"Kao što su Olimpijski centar Jahorina i Vlada Republike Srpske poklonili plac Novaku Đokoviću na ovoj planini, tako smatram da to zaslužuje i Sara Ćirković. Već u utorak ću doneti tu odluku na Nadzornom odboru i uputiti je Vladi Republike Srpske", poručio je Elek.

OC Jahorina OC Jahorina OC Jahorina OC Jahorina OC Jahorina OC Jahorina Previous Next

On je dodao da će Sara Ćirković na Jahorini imati "svoj komad raja", gde će moći da odmara i provodi vreme između sportskih obaveza i priprema.

Srpska bokserka Sara Ćirković zahvalila je danas za podršku i istakla da reprezentacija Srbije na Jahorini ima odlične uslove za pripreme i rad.

"Hvala svima što nas podržavate, pratite i radujete se našim uspesima. Trenutno se nalazimo na Jahorini na pripremama sa reprezentacijom i moram da priznam da nam je ovde jako lepo. Atmosfera je radna, a ja se ovde uvek osećam kao kod kuće", rekla je Ćirkovićeva.

Ona je podsetila da su i prethodnih godina boravili na Jahorini, te naglasila da su uslovi za trening uvek na visokom nivou.

"Uvek imamo sve uslove i sve nam je obezbeđeno, tako da dugujemo veliku zahvalnost domaćinima", navela je ona.

Govoreći o narednim obavezama, ona je istakla da je 19. juna u Beogradu očekuje četvrti profesionalni meč, te pozvala sve koji mogu da dođu, navijaju i podrže ih.

Trener i selektor ženske bokserske reprezentacije Srbije Mirko Ždralo izjavio je danas na Jahorini da je ovoj selekciji uvek čast da boravi u Republici Srpskoj, gde osećaju veliku podršku naroda.

On je istakao da je već postalo tradicija da se reprezentacija za velika takmičenja priprema u Olimpijskom centru "Jahorina".

Ždralo je podsetio da je Sara Ćirković aktuelna šampionka Evrope, učesnica Olimpijskih igara u Parizu i dvostruka svetska šampionka, te ocenio da je jedan od najvećih aduta Srbije za osvajanje medalje za Olimpijske igre u Los Anđelesu.

On je zahvalio Olimpijskom centru "Jahorina" i Nedeljku Eleku za gostoprimstvo i najavio da će krajem juna i muška seniorska reprezentacija Srbije doći na Jahorinu na pripreme.

Žensku seniorsku boksersku reprezentacije Srbije na Jahorini posetio je i zamenik predsedavajuće Saveta ministara Staša Košarac.

Autor: Jovana Nerić