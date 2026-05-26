SUDAR VELTERAŠA U BEOGRADU: UROŠ MEDIĆ PROTIV DANIJELA RODRIGEZA 1. AVGUSTA

UFC, vodeća svetska organizacija u mešovitim borilačkim veštinama, bira Beograd za svoj istorijski debi u Srbiji. U glavnoj borbi večeri, trinaestoplasirani izazivač velter kategorije,Uros Medic odmeriće snage sa petnaestoplasiranim Daniel Rodriguez u subotu, 1. avgusta, u Beogradskoj areni.

Ulaznice će biti puštene u prodaju u petak, 29. maja u 10:00 časova po srednjo evropskom vremenu (CEST) ,a članovi Fight Club-a imaće priliku da kupe karte uranoj prodaji već u sredu, 27. maja od 10:00 časova, dok će oni koji su ranije registrovalisvoj interes za ovaj događaj pristup dobiti u četvrtak, 28. maja u 10:00 časova.

UFC fanovi mogu podići svoje iskustvo na viši nivo uz ekskluzivni VIP paket. Paketiuključuju vrhunska sedišta, pristup privatnom all-inclusive salonu sa hranom i pićem, prilikuza upoznavanje i fotografisanje sa UFC borcima, kao i nezaboravnu šansu da nakon događaja zakorače u kultni UFC Oktagon.

Ovim dugoočekivanim debijem u Srbiji, UFC stiže u Beograd kako bi priredio istorijsko večeunutar Oktagona. Uz vrhunske talente okupljene iz celog sveta, ovaj događaj se profilira kaonezaobilazan spektakl.

Uroš Medić (13-3-0, nastupa iz Ankoridža na Aljasci, poreklom iz Novog Sada, Srbija) ulaziu Oktagon naoružan preciznim udarcima koji su ga učinili jednim od najopasnijih finišera uvelter kategoriji. Rangirani izazivač je nanizao impresivne nastupe, uključujući uzastopnepobede prekidom u prvoj rundi nad Džefom Nilom, Gilbertom Urbinom i MuslimomSalihovim, a u Beograd stiže gladan da zacementira svoje mesto među elitom divizije.

Danijel Rodrigez (20-5-0, nastupa iz Alhambre, Kalifornija) postao je stalno ime na rang listivelter kategorije zahvaljujući svom oštrom, tehničkom boksu i čeličnom pristupu u borbi.Rodrigez ulazi u meč sa nizom od tri uzastopne pobede, od kojih je u poslednjoj savladaoKevina Holanda na UFC 318, a sada dolazi u Beograd s namerom da ostvari najvećupobedu u svojoj karijeri.

Ostale potvrđene borbe na programu:

Domaći borac srednje kategorije i diplomac Dana White’s Contender Seriesprograma, Dusko Todorovic (13-6-0, nastupa iz Beograda, Srbija), boriće se protivRobert Valentin (11-6-0, nastupa iz Ciriha, Švajcarska) pred domaćom publikom u Beogradskoj areni.

Dugogodišnje ime na rang listi poluteške kategorije, Aleksandar Rakić (14-6-0,nastupa iz Beča, Austrija, poreklom iz Srbije), prelazi u tešku kategoriju po prvi put, aprotivnik će mu biti poljski veteran Marcin Tybura (27-11-0, nastupa iz Lođa,Poljska).

Ante Delija (26-8-0, nastupa iz Dubrovnika, Hrvatska) odmeriće snage sa JohnnyWalker (22-10-0, 1 NC, nastupa iz Las Vegasa, Nevada, poreklom iz Rio das Otras,Brazil) u teškaškom okršaju.

Srpski potencijal Jovan Leka (13-2-0, nastupa iz Novog Sada, Srbija) debituje uUFC-u u teškaškom sudaru protiv Max Gimenis (6-2-0, nastupa iz Gejtersburga,Merilend).

UFC debitant Vlasto Čepo (14-3-0, nastupa iz Novog Sada, Srbija) ukrstiće rukavicesa Gilbert Urbina (7-4-0, nastupa iz Rio Grande Velija, Teksas) u meču srednjekategorije.

