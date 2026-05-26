MISTERIOZNA SMRT MLADOG FUDBALERA: Vratio se kući nakon završene sezone i UMRO u 21. godini pod sumnjivim okolnostima!

Tužne vesti dolaze iz Nigerije, gde je preminuo mladi 21-godišnji fudbaler Viktor Judo. Nesrećni mladić se vratio kući nakon što je završio sezonu u Dinamu iz Čeških Budjejovica, a tačan uzrok smrti ovog momka još uvek nije poznat.

Prema navodima britanskih medija, on je "preminuo pod sumnjivim okolnostima", dok je detaljna istraga u toku. Sa druge strane, belgijski "nieuwsblad" navodi da je Judo pronađen u Abudži, glavnom gradu Nigerije.

Viktor Judo je imao tek 21 godinu, a karijeru je počeo upravo u Abudži. Odatle ga je kupio Antverp, koji ga je onda prodao Sautemptonu prethodne godine, gde je nastupao za njihov mlađi tim, dok mu je tržišna vrednost iznosila 600.000 evra.

U septembru ga je doveo češki Dinamo, gde je odigrao tri utakmice i postigao dva gola, uz jedan dobijeni žuti karton.

