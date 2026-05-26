AKTUELNO

Košarka

Udarac za Miška Ražnatovića: Evroligaške zvezde 'napustile' Srbina i promenile agenciju?

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Kako stvari stoje, dvojica sjajnih igrača više neće sarađivati sa poznatim menadžerom.

Plejmejker Dubaija Mekinli Rajt i, navodno buduće pojačanje kluba Alfa Dijalo, više neće sarađivati sa poznatim srpskim agentom Miškom Ražnatovićem, saznaje Basketball Sphere.

Nekadašnji igrač Budućnosti je do sada bio deo BeoBasket agencije, koju vodi Ražnatović, ali prema navodima izvora bliskih pomenutom portalu, postoji velika mogućnost da će saradnja uskoro i zvanično biti okončana. Amerikanac bi navodno trebalo da pređe pod okrilje agencije Oktagon.

Ipak, kako stvari stoje, Rajt neće biti jedini košarkaš Dubaija koji će prekinuti saradnju sa Ražnatovićem.

Kako je ranije objavljeno, Alfa Dijalo će naredne sezone postati novi igrač kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Dogovor je postignut dok ga je zastupao upravo Ražnatović, ali deluje da srpski agent ubuduće više neće voditi brigu o karijeri sadašnjeg člana Monaka, tvrdi isti izvor.

Prema istim informacijama, i Dijalo je doneo odluku da prekine saradnju sa Ražnatovićem, dok njegov novi agent, za sada, nije poznat.

Autor: Jovana Nerić

