SELEKTOR HRVATSKE OPTIMISTA PRED MUNDIJAL: Verujem u ovu ekipu

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Tanjug AP/Petr David Josek

Fudbaleri Hrvatske počeli su u Rijeci pripreme za Svetsko prvenstvo. Selektor ima na raspolaganju devetoricu igrača, a preostali će se svakodnevno priključivati ekipi do 29. maja.

Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić rekao je da je optimista i da se nada dobrom rezultatu svoje ekipe na Svetskom prvenstvu, ali i da veruje da se "neće umirati u lepoti" tokom utakmica na turniru u SAD, Kanadi i Meksiku.

"Između prošla dva Svetska prvenstva smo napravili veliki rez. Pre dolaska u Katar čak je 18 igrača bilo na početku. Nakon velikog rezultata u Rusiji sve smo ponovili četiri godine kasnije, a nekim igračima je to došlo prebrzo, nakon samo nekoliko meseci u reprezentaciji. Mi se iskreno nadamo novom velikom rezultatu", rekao je Dalić novinarima u Rijeci.

Dalić je rekao da želi da napravi dobru atmosferu uoči početka turnira, koji se od 11. juna do 19. jula igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

"Uvek je prvi cilj proći grupu, a kasnije uraditi što više. Optimista sam i verujem u ovu ekipu. Prijateljske utakmice koje smo nedavno igrali u SAD su mi dale dobar osećaj. Ne želim da stvaram pritisak igračima, ni sebi, ali imamo pravu agresiju i brzinu. Imamo i novu širinu, a sve to možemo dodatno oplemeniti u ovom pripremnom periodu", naveo je Dalić.

Selektor je dodao da neće biti negativan ni zabrinut jer će ekipa imati dve prijateljske utakmice, protiv Belgije i Slovenije, koje će poslužiti za uigravanje.

"Trojicu igrača u zadnjoj liniji ćemo primeniti u prijateljskoj utakmici protiv Belgije. Imaćemo i treninge da to usavršavamo. Imamo dva sastava i to se zna. Moj je fokus na pripremama i na Svestkom prvenstvu - faza obrane. Tu smo najjači", ocenio je Dalić.

"Tražićemo da svaki igrač do iznemoglosti igra fazu obrane. Ovo je turnir i sigurno nećemo umirati u lepoti. Protiv Brazila smo pokazali da, kada stojimo u bloku, da nam takav suparnik ništa ne može. Takvi moramo da budemo i na prvenstvu", dodao je on.

Stručnom štabu na Svetskom prvenstvu priključiće se selektor mlade reprezentacije Hrvatske Ivica Olić.

Hrvatska će igrati u Grupi L sa Engleskom, Ganom i Panamom.

Autor: Jovana Nerić

